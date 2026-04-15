Escuelas infantiles vuelven a protestar por mejoras salariales y bajada de ratios: "Mi vocación no paga mis facturas"

Protesta de las escuelas infantiles - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de trabajadores de escuelas infantiles, en su mayoría mujeres, han vuelto a protestar este miércoles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid por mejoras salariales y bajada de ratios en los centros.

'Mi vocación no paga mis facturas', 'Menos ratios y más salarios' o 'Somos la voz de la infancia' han sido algunos de los cánticos de los profesionales que llevan ya una semana de huelga indefinida ante la "falta de atención institucional" hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años.

Las movilizaciones reclaman al Gobierno regional, que "tiene las competencias para mejorar las condiciones en las que se encuentran", por una reducción de las ratios por aula y el reconocimiento de las profesionales del sector de gestión directa como personal docente en lugar de personal laboral. También piden al Consistorio "dotar de medios y recursos" al personal y a los centros que forman parte de una red "muy precarizada".

Precisamente este miércoles, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, una de las convocantes de la huelga, ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para hacer llegar sus reivindicaciones.