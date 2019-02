Esperanza Aguirre afirma que no le constan los seguimientos a políticos del PP y que Prada era "el más aguirrista"

Publicado 11/02/2019 11:10:04 CET

Dice que ni Prada ni Cobo se quejaron ante ella de las supuestas vigilancias

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado este lunes que no le consta que funcionarios del Gobierno regional en la época en la que conducía el Ejecutivo espiaran a miembros de su partido, así como que se beneficiaran de medios públicos para hacer tareas ajenas a sus trabajos encomendados.

"En esa época Prada era el más aguirrista de los aguirristas", ha aseverado la expresidenta del PP de Madrid, en alusión a su exconsejero Alfredo Prada, uno de los presuntos espiados. La exlíder popular siempre ha defendido que no tuvo conocimiento de estos hechos.

"¿A usted, este compañero aguirrista, le manifestó su queja?, le ha preguntado un abogado, a lo que ésta ha respondido que en "absoluto". "El señor --Manuel Cobo --tampoco", ha agregado, en relación al exvicealcalde de Madrid.

La exdirigente popular, que fue presidenta hasta 2012, ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra seis acusados de un delito de malversación de caudales públicos en relación con los presuntos seguimientos a políticos del PP de Madrid. Lo ha hecho antes de tiempo porque el también expresidente Ignacio González, que estaba citado primero, no ha acudido.

Aguirre ha llegado a esta sede judicial a las 8.40 horas para evitar a la prensa. Al llegar tan temprano, ha estado esperando en la puerta de la Audiencia madrileña consultando su Ipad hasta la apertura de la sede judicial. Al concluir la testifical, se ha limitado a señalar que venía al juicio a decir "la verdad".

A preguntas del abogado del PSOE, Aguirre ha asegurado que no recuerda cómo llegó a la Comunidad de Madrid el exdirector de Seguridad Sergio Gamón, recalcando que no fue impuesto por nadie. Además, ha relatado que Prada decidió dejar el Senado para incorporarse al Gobierno regional.

También ha señalado que no conocía a los acusados y que se enteró a través de 'El País' de lo sucedido, abriéndose una comisión de investigación. "No se aprobó en absoluto que se produjeran los seguimientos", ha dicho indicando que no recuerda si se abrió una investigación interna.