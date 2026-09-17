Espinar asegura que "no hay veto que tape el escándalo" del ático y cree que Ayuso está "alargando la agonía"

La portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) - La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha asegurado este jueves que "no hay veto que tape el escándalo" de la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad y ha afirmado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está "alargando la agonía tontamente".

"La censura, la opacidad a la que están sometiendo a esta Asamblea solo demuestra el grado de desesperación en el que están. Está usted alargando una agonía tontamente", ha espetado Espinar a la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, el día en que comparece el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para abordar este asunto.

Así, la portavoz socialista ha recordado que la presidenta "prometió dimitir" si había mentido con el tema del ático. "Dijo que no tenía ni idea de esta operación. Mentira, visitó el ático. Dijo que todo era por unas reformas integrales en Sol. Mentira, no estaban licitadas. Dijo que eran para hacer oficinas. Mentira", ha enumerado.

Es por ello que ha preguntado "dónde está su carta de dimisión" ya que ha asegurado que la única verdad que hay en todo esto es que "a cada declaración, se le complica más el asunto".

Espinar ha destacado que hay dos Ayuso, la que se está "señalando a sí misma la puerta de salida" y la que "se aferra al cargo". "Tenemos a la Ayuso que grita que el dinero de los madrileños no se toca, frente a la Ayuso que despilfarra millones en comprarse un aticazo", ha lamentado.