Espinar denuncia la "estrategia del barro" de Ayuso y llama a recuperar una "política útil" en Madrid

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afirmado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se refugia en la "estrategia del barro para evitar rendir cuentas" sobre su gestión, y ha llamado a recuperar una política "que sirva para mejorar la vida de los madrileños".

En una entrevista en Canal 33 TV, recogida por Europa Press, Espinar ha asegurado que asume con "vértigo y entusiasmo" su nueva responsabilidad, apenas un año después de su paso por el Ayuntamiento de Madrid. "La política municipal es la más bonita, la que está más cerca de los vecinos. Pero ahora afronto esta etapa con muchas ganas", ha declarado.

Respecto a los Plenos de la Asamblea, ha criticado el tono "bronco" e "incendiario" que, a su juicio, promueve Ayuso. "Embarra porque es lo más cómodo. En vez de dar explicaciones, enciende el ventilador y lanza ataques por todos lados", ha subrayado.

La diputada socialista ha reivindicado una oposición firme pero constructiva: "Me gusta discutir, no tengo unas formas suaves, pero sé llegar a acuerdos. Lo hice en el Ayuntamiento con Almeida".

Además, ha lamentado que los debates en Madrid estén contaminados por la confrontación nacional. "Hablamos poco de lo que afecta realmente a los madrileños". "No tenemos que renunciar al debate nacional, pero sin olvidar las competencias autonómicas", ha señalado.

Sobre la mayoría absoluta del PP, la portavoz parlamentaria ha acusado a Ayuso de "asumir las formas y las políticas de Vox". "Eso no me consuela. Representa a la extrema derecha en esta comunidad. Necesitamos un PP con el que se pueda hablar, que no esté secuestrado por la radicalidad", ha insistido.

En cuanto a la relación con Más Madrid, ha defendido una "convivencia cordial". "Ellos tienen su espacio y nosotros el nuestro. Tengo claro quién soy y dónde está mi proyecto", ha manifestado.

SOBRE LOS PROBLEMAS REALES DE LOS MADRILEÑOS

En clave interna, Mar Espinar ha asegurado que con la llegada de Óscar López a la secretaría general del PSOE de Madrid se está impulsando una renovación real. "Tiene claro los problemas de los madrileños: vivienda, universidad, educación. Y estamos trabajando en eso", ha indicado.

Entre esos problemas reales de los ciudadanos, la diputada socialista ha denunciado que la ley estatal de vivienda "no se está aplicando en Madrid" pese a los datos que avalan su eficacia. "En Cataluña los precios bajan un 6,8%. En Madrid suben un 20%, y en barrios como Usera, un 40%. No digo que la Ley sea la única solución, pero al menos hagamos algo. El problema es que si viene del Gobierno central, Ayuso no lo aplica, aunque sea bueno para Madrid", ha apuntado.

Sobre Educación, Espinar ha criticado el llamado "apagón digital" que plantea Ayuso. "Soy madre, y sé que la tecnología es necesaria. La clave está en enseñar a usarla, no en prohibirla. Lo que falta es apoyo a las familias, conciliación real, más allá del horario escolar. Abrir los colegios de 7 a 7 no puede quedarse en un anuncio sin desarrollo", ha lamentando, al igual que el Gobierno regional "no escuche a los expertos" ni trabaje con planificación, pues "todo se hace de forma precipitada".

En el ámbito universitario, ha alertado del deterioro de la financiación pública. "Llevamos varias iniciativas para mejorar el modelo de las universidades madrileñas. Sin una financiación adecuada, nuestras universidades están abocadas a acudir al mercado para sobrevivir", ha avisado.

En relación a la nueva ley de universidades que prepara el Gobierno regional, la mandataria socialista ha manifestado su preocupación por la "falta de diálogo" y el "modelo elitista" que puede derivarse. "La universidad debe ser motor de igualdad, no de exclusión", ha aseverado.

Sobre el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias, la portavoz parlamentaria ha afeado la actitud del Ejecutivo autonómico: "Se está olvidando que hablamos de personas. Ayuso lo politiza todo, también esto". Y ha recordado que el reparto está basado en baremos objetivos y que no se puede apelar a la solidaridad "solo cuando vienen niños ucranianos".

"Ahora también son niños, y también necesitan ayuda. La Comunidad no puede limitarse a enviar a todos a La Cantueña sin explicar por qué", ha pronunciado.

En la entrevista en Canal 33, Espinar ha criticado también la gestión de las residencias durante la pandemia como uno de los grandes "errores" del Gobierno de Ayuso. "No solo firmaron protocolos que negaban atención hospitalaria a mayores, sino que además los aplicaron. Y luego lo negaron. Eso es lo peor. Un mínimo de humanidad sería pedir perdón y reunirse con las familias. En vez de eso, se las insulta y se las utiliza como arma política", ha apostillado.

También ha denunciado que Ayuso "mintiera" durante la pandemia al afirmar que las residencias estaban medicalizadas. "Gobernar en pandemia fue difícil para todos, pero hay que asumir errores", ha reclamado.

"AUSENCIA DE PROYECTO ECONÓMICO" EN LA COMUNIDAD

En materia económica, Mar Espinar ha enjuiciado la "ausencia de proyecto" del Gobierno de Ayuso. "Todo se deja a la inercia de ser capital. La única propuesta que conocemos es la Fórmula 1", sostiene.

Sobre fiscalidad, la dirigente socialista ha reiterado que el PSOE defiende un sistema "progresivo, justo y constitucional, en los que más tienen deben aportar más". Y preguntada por si habrá cambios tras los movimientos de Salvador Illa en Cataluña, ha asegurado que no hay prevista ninguna alteración sustancial.

Espinar también ha criticado que Ayuso presuma de medidas financiadas por el Gobierno central, como el transporte gratuito hasta los 14 años. "Lo vende como propio cuando no lo es. Si algo viene de Moncloa y es bueno para Madrid, hay que aplicarlo. Esa es la cuestión", ha subrayado.

En la entrevista, también ha defendido la necesidad de recuperar industria y reequilibrar el modelo productivo: "Madrid no puede vivir solo del turismo y los servicios". "La deslocalización industrial es un problema que hay que abordar con propuestas concretas", ha agregado.

Por último, la nueva portavoz del PSOE en el Parlamento regional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Quiero ser vuestra voz en la Asamblea. Estoy para escucharos y trabajar por una política que os ayude de verdad".