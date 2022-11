Espinar se opone a modelo estadounidense que busca Ayuso en sanidad e insta a Almeida a ser valiente y emule a Gallardón

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, se ha opuesto al "modelo estadounidense" sanitario que tiene claro que es el que quiere imponer la Jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a que sea "valiente" y emule a quien fuera regidor de la ciudad Alberto Ruiz-Gallardón, en referencia a sus enfrentamientos con la entonces presidenta de la Comunidad, su compañera de partido Esperanza Aguirre.

Espinar ha preguntado a Almeida en el Pleno, más allá de ser alcalde y militante del PP, como persona, si cree que "es acertado el rumbo de la política sanitaria en la Comunidad". "¿Merece la pena debilitar nuestro sistema sanitario para introducir un modelo estadounidense, que es lo que pretende su compañera Ayuso?", le ha preguntado al primer edil.

"Somos políticos para construir, no para destruir; para dar la cara cuando vienen maldadas, no para escondernos tras competencias", ha espetado al alcalde, después de remarcar que Almeida tampoco tenía "ninguna" competencia en pandemia "pero usted dio la cara, estuvo a la altura, ahí no se escondió".

Por eso le ha reclamado que "dé la cara, sea valiente y aprenda de Gallardón cuando defendió a sus vecinos frente a otra presidenta" cuando en este momento se tardan "veinte días para que te den cita con tu médico" de cabecera. "A ustedes les falta empatía. No solo pueden estar destruyendo, destruyendo, destruyendo", ha declarado.