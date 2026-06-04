En estado grave un motorista tras perder el control y sufrir una caída en el Paseo de la Castellana de Madrid

El accidente ha sido registrado en el Paseo de la Castellana de Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 45 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, tras caer de la moto con la que circulaba en la madrugada de este jueves por el Paseo de la Castellana de la capital española.

Concretamente, el accidente ha sido registrado sobre las 5.10 horas en el número 48 del Paseo de la Castellana, cuando el motorista ha perdido el control de la moto y ha caído de la misma, sin que, aparentemente, haya más vehículos implicados, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Cuando el personal de Samur-Protección Civil ha arribado al lugar de los hechos, los mismos han encontrado al herido "inconsciente" por causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Seguidamente, el varón ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital Clínico San Carlos.

Por el momento, la Policía Municipal ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean al suceso, habiendo colaborado en la intervención también la Guardia Civil.