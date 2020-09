Estudiantes concluyen la segunda jornada de huelga reivindicando una docencia presencial para garantizar la igualdad

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Frente de Estudiantes de Madrid ha convocado este miercóles una concentración a las puertas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para reivindicar una 'vuelta al cole' segura que permita una docencia presencial, "única garante de la igualdad de oportunidades".

En declaraciones a Europa Press Televisión, el coordinador autonómico del Frente de Estudiantes de Madrid, Miguel Ripoll, ha señalado que "hoy en día" en la escuela pública "no se están tomando las medidas necesarias de seguridad frente al coronavirus" y ha recalcado que el inicio de curso escolar "ha sido caótico".

Ripoll, quien ha destacado que la Consejería no se ha sentado con ninguna de las organizaciones convocantes de la huelga, ha reivindicado una "reducción de ratios y control de distintos grupos para asegurar la salud de trabajadores, docentes y estudiantado". "Han ignorado el inicio de curso desde hace meses y ponen como excusa el caos sanitario. Esta excusa es hipócrita y demagógica", ha dicho.

SINDICATOS DE PROFESORES, PRESENTES EN LA CONCENTRACIÓN

Los sindicatos de profesores han acudido a la concentración convocada por los estudiantes "para apoyarles", y desde la secretaria de Enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha explicado que en la Comunidad de Madrid ya hay más de 800 aulas cerradas, lo que "demuestra el caos que hay y la falta de transparencia".

"Reclamamos que negocien con las organizaciones sindicales y con la comunidad educativa una vuelta a las aulas seguras y medidas urgentes porque la situación se les va a ir de las manos", ha señalado Jusdado.

Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública de CC.OO., Aída San Millán Martín, ha explicado que a día de hoy las ratios están por encima de lo que prometió la Consejería. "El profesorado no ha llegado a los centros, falta un 15%, no se han cubierto las bajas, no hay sanitarios y no hay un protocolo por si se tiene que confinar un aula", ha dicho.

Desde CGT Enseñanza Madrid, su secretario de Acción Sindical, Enrique Díaz, ha manifestado que la vuelta al cole "ha sido complicada en todos los centros porque tenemos que tomar decisiones para los que no estamos preparados". "Estamos ante una situación que no viene de ahora sino de décadas atrás, es un problema clásico de ka enseñanza madrileña", ha explicado.

El portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Sergio López del Río, ha calificado de "nefasta y prepotente" la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que por ello, "la respuesta social es evidentemente necesaria". "Hay que pedir cuentas", ha insistido.

Además, ha señalado que de los más de 7.000 docentes que se iban a contratar, aun faltan más de 1.000. "Estamos acostumbrados a que los docentes tapen agujeros a base de buena fé y ni se agradece ni se paga. Todo tiene un límite.", ha concluido.