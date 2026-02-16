Estudiantes y profesores preparan una nueva huelga si no se retira la Ley de Universidades y piden apoyo a los rectores

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad de Madrid han avanzado que preparan una nueva huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y han pedido apoyo a los rectores.

En concreto, las plataformas de las universidades públicas se reunieron el pasado sábado 14 de febrero para "debatir y consensuar el horizonte de acciones y movilizaciones" tras las movilizaciones de finales de noviembre.

"Nuestra demanda fundamental para los próximos meses es el retiro completo de la LESUC. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo pasa a trámite, las seis universidades públicas nos convocaremos de urgencia para ir a una huelga tan intensa como sea necesaria para paralizar la tramitación y evitar su eventual aprobación", han apuntado desde la coordinadora de las plataformas.

Hasta entonces, seguirán con acciones descentralizadas por facultades y universidades. Asimismo, han reclamado apoyo a los rectores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Alcalá de Henares (UAH), la Rey Juan Carlos (URJC) y la Carlos III (UC3M).

"Si los rectorados piden el retiro de la LESUC, estarán más cerca de la comunidad universitaria. Pero si apoyan la LESUC, que se retiren los rectores", han avisado.

La Ley de Universidades, que inicialmente habían afirmado los 'populares' que sería votada en el Pleno de la Cámara de Vallecas en 2025, finalmente se ha pospuesto para este año. En la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, trasladó que esperan acordar con los rectores la LESUC y que sea una realidad en 2026.

"Desde el año 2019, el crecimiento del presupuesto para la universidad pública se ha incrementado más de un 23%. Lo que vamos a hacer es una financiación plurianual para dar también mayor certeza a las propias universidades y con esa apuesta creciente de financiación", defendió.