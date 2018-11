La exalcaldesa de Alpedrete renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento, donde era portavoz del PP

Publicado 09/11/2018 13:34:04 CET

ALPEDRETE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, ha renunciado a su acta como concejal del Ayuntamiento de la localidad, donde era portavoz del PP, tras la "injusta" sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condena a siete años de inhabilitación para el ejercicio o empleo de cargo público por un delito de prevaricación administrativa en un proceso de contratación municipal.

En rueda de prensa, emocionada, la exregidora y ahora también exconcejal, ha motivado su renuncia en la petición que le han realizado desde su familia. A raíz de la sentencia, Casado fue cesada de su cargo como asesora en la Consejería de Educación y el Partido Popular le abrió un expediente informativo.

"Mi deseo habría sido cumplir el compromiso con los vecinos que me votaron el pasado mes de mayo de 2015 y con mis compañeros del Grupo Municipal del PP, y haber terminado el mandato trabajando como concejal, pero los últimos acontecimientos han precipitado las cosas y mi familia me ha pedido que lo haga ahora", ha puntualizado.

RECURSO EN TC Y PETICIÓN DE INDULTO

Casado, que ha calificado la sentencia de "injusta", ha señalado previo a la misma hubo dos sobreseimientos y dos absoluciones. Por ello, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional y que va a pedir el indulto al Gobierno. "Me voy a defender hasta el final. Tengo la conciencia muy tranquila. Yo no he hecho nada", ha añadido.

"Si es necesario me iré al Tribunal de Derechos Humanos, porque mi imagen no la va a manchar ni un juez que no cumple lo que dice el Tribunal Constitucional. Estoy indignada porque cuando el Tribunal Constitucional, que lo espero, anule la sentencia, el sufrimiento, la imagen y el daño, ¿eso quién lo quita?", ha indicado.

En cuanto a si el Partido Popular le ha pedido que renunciara a su acta, ha señalado que no la han presionado para que tomara la decisión y que tampoco la han apartado del partido "ni nada". "Los estatutos dicen que hay que abrir expediente informativo cuando hay una sentencia. No estoy ni temporalmente apartada ni nada", ha añadido.

Sobre su cese como asesora de la Consejería de Educación, ha afirmado que le dieron como "explicación" la "presión de los medios" de comunicación y que la llamó "el consejero llorando". "Todos me daban la razón en que no me tendrían que haber quitado del gabinete", ha indicado. Casado ha asegurado sentirse apoyada y ha asegurado que durante tres años la han defendido "a capa y espada".

"AUTÉNTICA PERSECUCIÓN"

Casado ha dicho sentirse objeto de una "auténtica persecución" por parte de la denunciante de la contratación, y la acusado de haber "llevado acabo una revancha particular" contra ella, por lo que ha dicho sentirse también "indignada" "con que haya personas tan malas".

"De lo contrario no se entiende que, con dos sobreseimientos y dos absoluciones, siga recurriendo con el único objetivo de perjudicarme y quitarme de en medio de la vida política. Dicho objetivo no lo ha conseguido, puesto que yo ya había anunciado hace tiempo que no me iba a presentar en las próximas elecciones", ha señalado.

Finalmente, la exconcejal, ha dicho que se va "con la conciencia tranquila" y "con la cabeza muy alta" por el trabajo "bien hecho". "Para nada me voy por la puerta de atrás", ha concluido.