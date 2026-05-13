La expareja de 'Anita, la Fantástica' se desvincula de la macroestafa de viajes VIP para asistir a la MotoGP

Imagen de recurso de MotoGP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La expareja de Ana María O., conocida como 'Anita, la Fantastica' y principal procesada en el juicio por una presunta macroestafa relacionada con viajes VIP para asistir a carreras del Mundial de MotoGP, ha asegurado durante su declaración que desconocía por completo la gestión económica de la empresa y cualquier posible irregularidad vinculada a las cuentas o a la supuesta estafa investigada.

La pasada semana, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una orden de búsqueda y captura respecto a la procesada al no presentarse a la vista oral. La acusada sigue fugada.

Durante su declaración, la expareja ha detallado que él se dedicaba exclusivamente a tareas logísticas y de transporte dentro de la actividad de Aupa Travel S.L., mientras que toda la gestión empresarial y financiera recaía sobre Ana María O..

"Yo me encargaba del material y del transporte. Nos contrataban y yo llevaba el material", habría explicado Eduardo, el acusado, a preguntas de su defensa. El procesado sostiene que actuaba siguiendo instrucciones directas de su entonces pareja y que desconocía cualquier operación económica de la sociedad.

En ese sentido, ha relatado que era habitual que Ana María le comunicara encargos relacionados con eventos internacionales del campeonato de MotoGP. "Ana me decía: 'Hemos contratado una cosa en Frankfurt, hay que llevar material'", indicó.

La Fiscalía de Madrid solicita siete años de prisión para Eduardo y nueve para Ana María O. al considerar que ambos participaron en un entramado destinado a captar clientes mediante una falsa imagen de solvencia empresarial y supuestos vínculos con compañías como Globalia y Dorna Sports.

Sin embargo, la estrategia de la defensa de Eduardo pasa por desvincularle de la gestión financiera de la empresa Aupa Travel S.L., administrada formalmente a su nombre, argumentando que su labor era meramente operativa y relacionada con la logística de los viajes y eventos.

Durante las primeras sesiones del juicio, declararon ante el tribunal varios perjudicados que aseguran haber entregado importantes cantidades de dinero para asistir a carreras internacionales como Silverstone o Misano, viajes que finalmente nunca llegaron a realizarse.

La investigación sostiene que los acusados habrían aprovechado incluso las cancelaciones derivadas de la pandemia para seguir reclamando pagos a las víctimas bajo distintos conceptos relacionados con supuestos trámites de devolución y seguros.