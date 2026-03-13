Expertos internacionales analizan en Madrid los nuevos riesgos de incendio en la edificación y los retos normativos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la jornada de La visión internacional de la seguridad en la edificación del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS). - OBSERVATORIO DE NUEVOS RIESGOS DE INCENDIO

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS) ha celebrado este viernes en el Museo de Bomberos de Madrid la tercera edición de la jornada 'La visión internacional de la seguridad en la edificación: riesgos de incendio en envolventes e interiores', en la que se han analizado los nuevos riesgos de incendio en la edificación y los retos a nivel normativo en España.

Esta jornada ha reunido a expertos del ámbito académico, la ingeniería, la arquitectura y servicios de emergencia de Londres, Hong Kong y Madrid, y el encuentro ha sido inaugurado por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, así como el arquitecto e inspector del Cuerpo de Bomberos de Madrid Ricardo Jiménez y el director de OBS, Andrés Pedreira.

Las ponencias y la mesa han dejado un "consenso claro" en torno a la idea de que la actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE) y su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) representa una "oportunidad histórica que no se puede desaprovechar", según ha apuntado OBS en un comunicado.

Los expertos han coincidido en la necesidad de exigir soluciones no combustibles en edificios de gran altura o de uso sensible, la limitación de los ensayos a gran escala, la preocupación creciente por los riesgos asociados a instalaciones fotovoltaicas y la necesidad de reforzar la información en torno a estos temas a ciudadanos y comunidades de propietarios.

En su intervención, Novillo ha apuntado a la "revolución" en la configuración de sociedad y de las ciudades, especialmente por la transición energética. El consejero ha señalado que en la región se han movilizado más de siete millones de euros de fondos europeos y propios para "transformar edificios".

"Allí donde uno debería sentirse más segur, en su hogar, puede encontrarse con grandes riesgos. Tenemos la responsabilidad de construir y transformar edificios seguros, protegiendo tanto a los ciudadanos como a los bomberos que se enfrentan a incendios cada vez más complejos", ha manifestado.

Por su parte, Jiménez ha puesto el foco en que "los riesgos están cambiando" y existe la obligación de adaptarse. "Los últimos grandes incendios, vinculados a envolventes de los edificios y acabados interiores, han puesto de manifiesto la necesidad de revisar ciertos edificios", ha dicho.

Jiménez ha asumido que esto es un "reto" tanto para la intervención de los Bomberos como para el proyecto y la revisión de procedimientos. "La repercusión actual de estos incendios evidencia que debemos reforzar la labor de inspección, la prevención y la intervención", ha dicho.

Finalmente, Pedreira ha hecho hincapié en que a día de hoy estas reuniones cuentan con más participantes y existan hasta 24 entidades adheridas, desde bomberos hasta ingenieros. Esto viene a reflejar "la convicción" de que es necesario un cambio normativo a nivel estatal.

"Más de 800 jefes de bomberos y 35.000 ingenieros nos apoyan; esto demuestra que la sociedad y los profesionales consideran urgente actualizar nuestra normativa", ha manifestado. Pedreira ha añadido que el 91% de los españoles está "muy preocupado por el uso de materiales combustibles en sus edificios", y nueve de cada diez ciudadanos expresan "preocupación por la seguridad de sus viviendas".

PONENCIAS

La primera ponencia de la jornada ha corrido a cargo del propio Pedreira, en donde ha abordado los riesgos asociados a las instalaciones fotovoltaicas (PV) y a los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), una amenaza creciente ligada a la transición energética y a la descarbonización.

Desde un punto de vista internacional, Xinyan Huang, PhD, CEng, profesor en la Universidad Politécnica de Hong Kong, ha ofrecido una ponencia centrada en los riesgos que se producen durante el propio proceso de instalación de estos sistemas.

Posteriormente, Juan Ferrer, técnico de Pixeling e investigador de incendios, ha analizado los riesgos de propagación del fuego a través de revestimientos interiores.

Por su parte, el jefe del Servicio de Seguridad y Proyectos Prestacionales de la Dirección General de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, José Carlos Pérez, ha abordado los nuevos retos que afronta la normativa en materia de seguridad edificatoria.

La ponencia magistral de la jornada ha sido impartida por el director del Departamento de Ingeniería Civil, Medioambiental y Geomática del University College de Londres, José Torero, "una de las voces más autorizadas del panorama internacional en seguridad contra incendios".

La jornada ha concluido con una mesa redonda dedicada a los edificios de alto riesgo, en la que se debatieron los desafíos que plantean este tipo de infraestructuras y los criterios necesarios para reforzar su seguridad frente a incendios.