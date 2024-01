Una exposición reúne hasta este sábado a diferentes videojuegos que tienen a Madrid como escenario

'Una noche en el Reina Sofía' y 'El Guardián de San Ginés' son algunas de las propuestas



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid reúne en una exposición los videojuegos presentados durante las cinco ediciones de la 'V Game Jam Madrid Crea', que tienen a la región como escenario.

La exhibición ha comenzado este jueves y se podrá visitar gratuitamente hasta este sábado. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Ejecutivo autonómico, Mariano de Paco Serrano, ha participado en la inauguración.

Entre los proyectos, estan los ocho destacados en la quinta y última edición, que se celebró en noviembre del año pasado. Estos son 'Mad Punchline', con José Bonaparte y San Isidro como protagonistas; o 'El Guardián de San Ginés', que permite reencarnarse en el fantasmal guardián de esta iglesia.

Asimismo, se podrá disfrutar de 'Next Station: Subway, Graveyard and Beyond', ambientado en el desaparecido Convento de la Merced, actual estación Tirso de Molina; 'Barcos en Plaza Mayor', basado en las batallas navales del Rey Felipe III en este céntrico escenario, y 'Corre con La Cabeza', basado en la leyenda de la calle de la Cabeza, todos ellos en la capital.

También se encuentran '1734', un videojuego en el que un fraile se adentra en una peligrosa misión tras descubrir que una de las grandes obras arquitectónicas de Madrid está en llamas. Por su parte, 'Una Noche En El Reina Sofía' tiene como protagonistas a los fenómenos paranormales del museo homónimo. Para finalizar, 'Antonio García y el Cáliz del Agua' es una aventura en la que conseguir todos los caramelos violetas típicos de Madrid.

"La verdad es que ir viendo cada uno de los proyectos y ver cómo estos equipos jóvenes se han fundido en tan poco tiempo para conseguir este resultado es muy satisfactorio. Se trata de una transmisión cultural a través de los medios contemporáneos", ha subrayado el consejero en declaraciones a Europa Press.

UN SECTOR EN AUGE EN MADRID

Asimismo, De Paco ha destacado que con la organización de este tipo de encuentros, el Gobierno regional "afianza su apoyo al sector", un ámbito en el que Madrid es líder a nivel nacional al concentrar cerca de un 28% de la facturación y el 26% del empleo. El consejero también ha recordado que hace ya más de tres años que el Ejecutivo madrileño lanzó una línea de ayudas con un importe anual de 250.000 euros.

La exposición también contará con la participación del mexicano Diego Mayorga, productor y director de videojuegos como '9 Years of Shadows' y director de 'Mariachi Legends'. Además, este viernes, a las 18.30 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'The Last of Us: Aprendiendo a Perdonar', de Violeta Sáez Botella.

También estará presente 'Un Paseo por Madrid Centro', un juego de realidad aumentada para móvil en el que el jugador debe caminar escaneando monumentos y edificios históricos.