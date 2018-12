El expresidente del TSJM tras dejar cargo: "Habrá menos riesgo de que el sistema se equivoque si hay prisión permanente"

Publicado 23/12/2018 10:14:41 CET

"La sociedad tiene derecho a defenderse contra esa persona", dice en alusión al asesino confeso de Laura Luelmo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco Javier Vieira cree que si la prisión permanente revisable se hubiera aplicado al asesino confeso de Laura Luelmo por el asesinato por el que cumplió condena podría haberse evitado la muerte de la joven profesora, ya que habría "menos riesgo de que el sistema se equivoque" y se hubiera determinado si el presunto responsable, Bernardo Montoya, tenía "buen pronóstico para hacer una vida honrada" en libertad.

Vieira se incorporará en los próximos días a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras dos mandatos al frente del máximo órgano de la jurisdicción madrileña y en sustitución del juez Antonio Díaz Delgado.

En una entrevista con Europa Press, se pronuncia claro sobre el debate sobre la prisión permanente revisable --que se aplica cuando hay víctimas menores de 16 años o en asesinatos múltiples-- y cree que esta pena respeta el principio de inserción, mostrándose a favor de que se amplíen los casos en los que se puede aplicar como en muertes por violencia machista.

"Desgraciadamente nos encontramos con estos sucesos tan absolutamente lamentables. Me planteo que la prisión permanente revisable se cuestiona por decir que va en contra del principio de inserción. Pero yo francamente creo que es una pena que respeta ese principio porque establece, no una duración indefinida, sino que cuando se cumple una parte importante se revisa la evolución y se determina el grado de reinserción", señala.

En esta línea, reseña que ese grado permite pronosticar si "va a hacer una vida honrada" si se le pone en libertad. "Yo creo que respeta y es respetuosa, aunque ya lo dirá el Tribunal Constitucional, con la Constitución", asevera.

"Hay una serie de delincuentes que se ponen en libertad y no están reinsertados. Sí se puede evitar que si no están, no salgan, y que no sean una amenaza para la sociedad", subraya el magistrado, quien cree que el sistema penitenciario español hace todo lo posible para que los presos se reinserten.

"España es un país modélico. Es un buen sistema y da posibilidades de reinserción. No podemos olvidar que hay delincuentes que no se reinsertan y la experiencia lo demuestra", señala.

"Si hubiera estado en vigor, habría permitido ver si esa persona tenía un buen pronóstico para salir. Habría menos riesgo e impulsará más la reinserción porque aquel que quiera salir en libertad sabe que tiene que luchar más por la reinserción", señala.

"La sociedad tiene derecho a defenderse de esa persona. El sistema se puede equivocar, pero con la prisión permanente habría menos riesgo de equivocarse", zanja.