Fallece un interno preventivo de Soto del Real en el transcurso de la cena por posible paro cardiaco

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un interno preventivo del módulo 5 de la prisión de Soto del Real ha fallecido al desplomarse en el transcurso de la cena de anoche en el comedor del penitenciario madrileño, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El suceso se produjo ayer a las 19.30 horas cuando el preso estaba cenando y en un momento determinado se desplomó en el suelo por causas que se desconocen.

Al percatarse del incidente los funcionarios de servicio, trasladaron al interno al departamento de enfermería, donde tras varios intentos por reanimarle, no se le pudo salvar la vida.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado a Europa Press que hasta que no haya autopsia no se puede determinar la causa del fallecimiento, que podría ser un paro cardiaco. Aunque no se descarta que sufriera un atragantamiento.