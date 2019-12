Federación Regional de Vecinos lanza la campaña #SomosFRAVM y espera que Ayuntamiento no caiga en el "chantaje" de Vox

Publicado 17/12/2019 10:59:44 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Vecinos de Madrid saca músculo en las redes sociales con la campaña #SomosFRAVM mientras que espera, con la vista puesta en el Pleno de presupuestos de este viernes, que el Ayuntamiento "no caiga en la trampa y siga manteniéndose firme ante este nuevo chantaje de Vox".

En las últimas semanas, Vox ha declarado la "guerra política" a la FRAVM y sus 287 asociaciones. Ante ello las asociaciones vecinales quieren poner en valor lo que hacen desde hace 50 años "contrarrestando mentiras e informaciones torticeras que repite una y otra vez este partido político". La FRAVM lanza para ello este martes una campaña en redes con los hashtags #SomosFRAVM y #SomosBarrio.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, anunciaba la semana pasada que apoyarán los presupuestos del Consistorio porque "el 99 por ciento" proceden de su impulso siempre y cuando PP y Cs "conviertan en ayuda social" el 1 por ciento de las cuentas que va destinado en el actual proyecto a "chiringuitos", entre los que ha incluido a la FRAVM.

LOS "TRILEROS" DE VOX

El presidente de la Federación, Quique Villalobos, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que cualquiera que conozca el funcionamiento de la Administración "sabe que la propuesta de Vox no es viable", formación que "juega al despiste usando, cual trilero, una distracción populista: sustituir proyectos de intervención social con población vulnerable por ayudas sociales para un número menor de familias vulnerables que las que se benefician de los proyectos mencionados".

Si a eso se añade que las ayudas que propone Vox "ya existen, su propuesta pierde toda credibilidad", ha indicado Villalobos, quien ha explicado que el presupuesto municipal para ayudas "no suele gastarse en su totalidad y si no llega a más familias no es por falta de fondos sino por falta de personal para hacer el estudio de los casos y su correspondiente asignación".

"Eliminar los convenios del Ayuntamiento con las entidades que propone Vox no daría más ayudas ni ayudaría a más familias sino al contrario, se las quitaría, porque esas y muchas más familias son las que se benefician de los proyectos conveniados con el Consistorio que Vox quiere eliminar", ha detallado el presidente de la FRAVM.

Al asumir que Vox "sabe que su propuesta no resuelve el problema y que lo agrava", se preguntan en la FRAVM por qué quieren eliminar los convenios que el Ayuntamiento mantiene con distintas organizaciones sociales ya que eso perjudicaría a las familias más vulnerables.

"Tal vez, siguiendo el símil belicista que vienen empleando, podría parecer que quieren matar dos pájaros de un tiro: con su medida populista se impediría a miles de familias vulnerables beneficiarse de todas las acciones de los proyectos conveniados con el Ayuntamiento a la vez que bloquea la actividad de organizaciones sociales cuyo fin es ayudar a esas familias vulnerables", ha expuesto Villalobos.