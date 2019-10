Federación del Taxi asegura que no es momento de volver a las movilizaciones sino de trabajar para mejorar el servicio

Publicado 16/10/2019 12:55:50 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha asegurado este miércoles que "no es el momento de salir a la calle" para exigir que se regule el sector y los vehículos de transporte con conductor (VTC) sino para "mejorar el servicio" y poner al usuario en el centro de su trabajo.

Así lo ha apuntado en la presentación de un estudio de Sigma Dos realizado tras las protestas del sector durante el pasado enero, en el que permanecieron durante 16 días en huelga. Sanz ha matizado que "no se descarta" volver a las movilizaciones pero que de momento se centran en la lucha en los tribunales y en atender a los consumidores, que "sufrieron" los paros de principios de año.

"Todas las vías están abiertas, pero estamos viviendo al día unas seis movilizaciones en Madrid, no es el momento de salir a la calle", ha explicado el presidente de la Federación del Taxi, quien a puesto el foco en intentar "por la vía judicial revocar las malas actuaciones" para la que seguirán "invirtiendo capital y derramas extraordinarias de sus miembros",

En esta línea, ha subrayado que se encuentran en un punto en el que intentarán "hasta la saciedad la negociación en los despachos", ya que son conscientes de que el taxi es "un servicio público" que "se debe al usuario".

Frente a esa voluntad de negociación, ha criticado la pasividad del Gobierno regional, que, según Sanz, no ha atendido "ninguna" de sus peticiones de reunión para atajar al situación del sector y garantizar la proporción de una VTC por cada 30 taxis.

"Desde la Comunidad de Madrid no tenemos absolutamente nada", ha reprochado Sanz, quien ha apuntado que este lunes conocerán al nuevo director general de Transportes, Abel Bueno, quien "no necesita mucho para mejorar al de la legislatura anterior".

Asimismo, ha criticado al consejero de Transportes, Ángel Garrido, y ha calificado de "mala suerte" para el sector que haya sido nombrado para este cargo. "No podemos decir de momento nada bueno ni malo. Creo que como consejero quiere solucionar ahora los problemas de Metro que él mismo había generado", ha ironizado.

RECHAZO AL PLAN MADRID 360

Por otro lado, en el caso del Ayuntamiento de Madrid ha señalado que la ordenanza de regulación del sector que proyectó Ahora Madrid en el anterior mandato no fue capaz de "sacarse en tiempo" y que ahora se encuentra "estancada" sin "intención de sacarse adelante" por la nueva Corporación municipal.

Además, ha cargado contra contra el nuevo plan anticontaminación del Consistorio, 'Madrid 360' al que ha calificado del "Plan B del Plan A" y de regresión. "Me preocupa que nos sancionen desde Bruselas. En esa política de permisividad y rivalidad política el perjudicado va a ser el ciudadano, que lo verá especialmente cuando tengamos restricciones cuando se den episodios de alta contaminación", ha profundizado Sanz.

Para el presidente de la Federación Profesional del Taxi es incomprensible que desde un Ayuntamiento con "el mismo color político" que los que promovieron las APR "tire abajo" restricciones que iban "en esta línea". "El problema de Madrid Central es que es muy reducido y que llegó tarde2, ha valorado Sanz, quien considera que debería haberse ampliado hasta la M30.

"Es una cuestión de definir la ciudad que queremos; si para ciudadanos, turistas y vecinos o para los coches, donde reine la anarquía y sea una jungla", ha incidido.

Sanz ha concluido asegurando que Madrid 360 no le "gusta en absoluto" ya que, desde su punto de vista, "no aporta nada bueno y no va a ser la solución".

Por último, ha advertido de que si no se consigue regular el sector antes de octubre de 2022, los VTC no podrán realizar su trabajo. "El tiempo correrá en su contra, porque hemos consumido uno de los cuatro años fijados como plazo para tener una regulación", ha concluido Sanz.