La Feria del Cómic abre hoy sus puertas en Matadero con 60 casetas dedicadas a la viñeta y descuentos del 10% en compras

Archivo - Cerca de un millón de euros en ventas y más de 75.000 asistentes, en la I Feria del Cómic de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Cómic de Madrid abre sus puertas al público este jueves en Plaza Matadero con 60 casetas y 85 expositores dedicados a la viñeta, en los que los visitantes podrán disfrutar de descuentos de hasta el 10% en sus compras hasta el domingo.

Esta segunda edición propone un viaje por las principales ciudades del cómic europeo, con Madrid como punto de llegada y lugar de cruce de caminos. Así, tras el éxito de su primera edición, el evento consolida su apuesta por el cómic como lenguaje cultural contemporáneo y como espacio de encuentro entre lectores, creadores, librerías y editoriales.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Librerías de Madrid en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez/Casa del Lector, crece en participación, con 24 casetas más que la edición anterior. Durante los cuatro días de feria, los visitantes podrán encontrar 13 librerías especializadas, 34 librerías generalistas y 37 sellos editoriales.

La directora, guionista y presentadora francesa Émilie Tronche, creadora de la serie de animación 'Samuel', será la encargada de inaugurar esta segunda edición con una charla en Casa del Lector con el periodista Íñigo Picabea.

Será a las 18 horas en Casa del Lector y la jornada se completará con la proyección en Cineteca de 'Samuel', que presentará la propia Tronche antes de la sesión.

El viernes será la primera jornada de actividad ininterrumpida, con actividades, talleres y también firma de autores. Entre otros, estarán Mariano Saura, Candela Sierra, Ana Jarén, Lola Morales, Meik, Milán Rubio, Aneke, Miguel Can o Greta García.

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y PRESENCIA INTERNACIONAL

La programación cultural, comisariada por la escritora y periodista Laura Barrachina, propone un recorrido por algunas de las principales tradiciones del cómic europeo a través de encuentros con autores, mesas redondas, talleres y actividades profesionales.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de Casa del Lector e incluirán encuentros con autores, pódcast en directo como Campamento Krypton, emisiones de radio de programas como Territorio 9 y Menudo Castillo y proyecciones cinematográficas en Cineteca Madrid.

Entre las citas destacadas se encuentran varias conversaciones centradas en el proceso creativo, el diálogo entre cómic europeo y manga, la traducción del cómic o los retos que plantea la inteligencia artificial en el sector. La programación se completará con talleres de creación dirigidos tanto a público infantil como adulto.

EXPOSICIÓN SOBRE CÓMIC BELGA Y CONCURSO DE COSPLAY

Como novedad, la feria incorporará nuevos formatos a su programación, entre ellos la exposición 'El cómic belga', organizada en colaboración con la Delegación General Valonia-Bruselas en España y producida por el Centre Belge de la Bande Dessinée de Bruselas.

La muestra, que podrá visitarse en Casa del Lector hasta el 9 de abril, reunirá una veintena de reproducciones de planchas de autores belgas y ofrecerá un recorrido por la evolución del cómic en Bélgica desde los años cincuenta hasta la actualidad, con figuras como Jijé, Mitacq, Philippe Geluck o Jean-Claude Servais, junto a autores contemporáneos como Olivier Grenson o Mathilde Van Gheluwe.

La programación incluye además un concurso de cosplay abierto al público, que invitará a los participantes a acudir caracterizados a Matadero Madrid, fotografiarse en el recinto y compartir sus imágenes en redes sociales.