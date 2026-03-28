La Feria del Cómic de Madrid vive un fin de semana intenso en Matadero con más de 200 firmas, cine y concurso de cosplay

Visitantes en la I Feria del Cómic de Madrid. 27 de marzo de 2025 / Gustavo Valiente - FERIA DEL CÓMIC DE MADRID

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Cómic de Madrid vive este fin de semana su jornada más intensa en Plaza Matadero con más de 200 sesiones de firmas en las 60 casetas dedicadas a la viñeta, proyecciones de cine en Cineteca Madrid y el esperado concurso de cosplay.

Esta segunda edición propone un viaje por las principales ciudades del cómic europeo, con Madrid como punto de llegada y lugar de cruce de caminos de la mano de los 85 expositores participantes, donde los visitantes podrán disfrutar de descuentos del 10% en sus compras.

Entre los encuentros más destacados se encuentra la conversación con el autor belga Mathieu Burniat, que incluirá demostraciones de dibujo en directo y permitirá aproximarse al cómic europeo contemporáneo. Esta actividad, organizada en colaboración con la Delegación general Valonia-Bruselas en España, se complementa con la exposición dedicada al cómic belga que puede visitarse hasta el 9 de abril en Casa del Lector.

En total, este fin de semana habrá más de 200 firmas de autores en las casetas instaladas en Plaza Matadero. Entre otros, estarán Mathieu Burniat, Javier Olivares, Teresa Valero, Candela Sierra, Isaac Sánchez, Aurora Gate, El Torres, Ilu Ros, Hermanos Gallego, Kim, Keko, Juan Berrio o Marta Kayser.

El cine también ocupa un papel central en esta edición gracias a Cineteca Madrid, que acoge un ciclo de proyecciones vinculado al universo del cómic durante todo el fin de semana: 'Falcon Lake', de Charlotte Le Bon (sábado, 20 horas); 'María y yo', de Félix Fernández de Castro (domingo, 12 horas); 'Aquí, donde estoy', de Ález Cuéllar y Rafa G. Sánchez (domingo, 19.30 horas); y 'Diabolik', de Mario Barava (domingo, 20 horas).

Asimismo, destacan en la programación las distintas charlas con autores del noveno arte, entre otras, 'El viaje hacia la memoria' de César Sebastián, Marta Kaysser y Altarriba (sábado, 13 horas); 'El viaje del héroe', con David Rubín, Javier Olivares y Aneke (sábado, 18 horas); o 'El viaje por el infierno', con Kim, Keko y Raquel Gu (domingo, 12.30 horas).

CONCURSO DE COSPLAY, ESTE SÁBADO

El concurso de cosplay, previsto entre las 11 y las 14 horas de este sábado, invita a los asistentes a acudir a la feria interpretando sus personajes favoritos de cómic, manga, cine, literatura fantástica o videojuegos y formar parte del ambiente y las imágenes de esta edición. Habrá premios para los mejores disfraces.

En concreto, entre todas las personas participantes, un jurado seleccionará el cosplay más destacado de la jornada, que recibirá un cheque valorado en 100 euro para gastar en una o más casetas ubicadas en el recinto ferial, durante la tarde del sábado y todo el domingo.

Además, la persona ganadora conseguirá una entrada doble para el espectáculo en vivo 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert', que tendrá lugar el 10 de abril en el Palacio Vistalegre. El fallo se dará a conocer el mismo sábado antes del cierre de la Feria.

Para participar es necesario acudir caracterizado a la Plaza Matadero durante la franja horaria de la actividad y publicar una o varias imágenes en Instagram vía stories mencionando a la Feria (@feriacomicmadrid).

TALLERES PARA TODAS LAS EDADES

El evento también apuesta por la participación familiar este fin de semana con talleres como 'Madrid en Cómic: ¡Pasea por tu ciudad viñeta a viñeta!' (sábado, 12 horas), dirigido por Bruno Lanzarote. La actividad propone recorrer la ciudad mediante la narración gráfica y culmina con una firma de ejemplares del autor.

Del mismo modo, destaca el taller 'Cómic autobiográfico', a cargo de Álvaro Varograff y Lucía Ferreira (sábado, 11 horas); 'Dibujar y descubrir', a cargo de Paw Salcés y Malena Palomo (sábado, 11.30 horas); 'Dibuja tu propio cómic', de Olga Carmona (sábado 18 horas); 'Cómo dibujar superhéroes y villanos', a cargo de Óscar Gordon (domingo, 12 horas); o 'Fanzinario', de Conchi Trudler (domingo 12.30 horas), entre muchos otros.

La programación se completa con emisiones en directo de pódcast como Campamento Krypton y emisiones de radio de programas como Territorio 9 y Menudo Castillo.

La Feria del Cómic de Madrid está organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Librerías de Madrid, en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez/Casa del Lector.