La feria Madrid Caravaning regresa a intu Xanadú con más de 250 vehículos y 7.500 metros cuadrados de exposición

La feria Madrid Caravaning regresa a intu Xanadú en su XXVI edición del 5 al 9 de noviembre con más de 250 vehículos y 7.500 metros cuadrados de exposición, ha informado el complejo comercial en un comunicado.

Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (Adecam), esta cita mostrará durante cinco días vehículos nuevos, seminuevos revisados y de ocasión, ofertas exclusivas en autocaravanas, caravanas, campers, mobilhomes, bungalows, remolques, rutas de viajes y accesorios, además de recibir asesoramiento profesional personalizado.

"Tras un par de años en el que los campers más pequeños fueron los protagonistas, vuelve a diversificarse los modelos y tipos de vehículos, así como el auge de los vehículos de ocasión y la apuesta por vehículos más compactos, eficientes y sostenibles", ha informado el portavoz de Adecam, Luis López.

Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), las matriculaciones de autocaravanas y campers alcanzaron en 2024 las 6.459 unidades, lo que representa un 22,12% más que en 2023. En cuanto al ranking por comunidades, Madrid se situó en 2024 en el tercer puesto entre las comunidades autónomas de España con más matriculaciones en autocaravanas y campers nuevos, por detrás de Cataluña y Andalucía.

La feria, que estará ubicada en el parking exterior de intu Xanadú (cercano a la entrada 4), podrá visitarse de manera gratuita en horario de 11 a 19 horas (del miércoles 5 al viernes 7) y de 10 a 20 horas (sábado 8 y domingo 9 de noviembre). Como en ediciones anteriores, se habilitará un espacio del parking para el estacionamiento y pernocta de todos los autocaravanistas que visiten la feria durante el fin de semana.