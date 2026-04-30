Archivo - La Feria Medieval de El Álamo abre sus puertas este jueves con dragones, justas a caballo y 17 conciertos celtas - FERIA MEDIEVAL EL ÁLAMO - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Edad Media vuelve a cobrar vida en El Álamo a partir de este jueves con la 29ª edición de la Feria Medieval de El Álamo, que abre sus puertas para transformar el municipio en una auténtica villa medieval con dragones, caballeros y 17 conciertos de música celta, en una programación que incluye un centenar de espectáculos diarios.

El evento, declarado de Interés Turístico Regional y considerado uno de los mercados medievales más grandes de Europa, se celebrará hasta el domingo, y volverá a ocupar dos kilómetros de calles con más de 400 puestos de artesanía y gastronomía, marcando un récord histórico de participación.

Durante todo el fin de semana, El Álamo se convertirá así en un escenario del medievo donde se sucederán pasacalles, teatro de calle, circo, música y espectáculos de fuego, con la presencia de dragones, elfos, ogros, bufones y otras criaturas fantásticas.

Uno de los grandes atractivos, tal y como detallan los organizadores en un comunicado, será el Gran Torneo de Justas de la Villa, que se celebrará en la Plaza de Toros La Chacona. El espectáculo reunirá a 16 especialistas ecuestres y seis caballos de pura raza española en un montaje de acción histórica con armaduras, armas de época y efectos especiales, ante un aforo de 4.500 personas.

Las justas incluyen exhibiciones de habilidad como golpe al estafermo, lanzamiento de jabalina, enganche de anillas y combates a pie con espada, maza o hacha.

El viernes, a las 12.30 horas, tendrá lugar el pasacalles inaugural desde la Plaza de la Constitución de El Álamo, que dará paso a una programación ininterrumpida entre las 11 horas y la medianoche durante los cuatro días de feria.

LA MÚSICA CELTA, GRAN PROTAGONISTA

La música será otro de los grandes pilares del evento con el IV The Celtival Music, que ofrecerá 17 conciertos gratuitos de folk celta en el recinto ferial Cantarranas, con la participación de 14 bandas nacionales e internacionales que fusionan tradición y sonidos contemporáneos.

Entre los grupos locales figuran formaciones como Bakan, Edena Ruh, Gálata, Kinnia, Ramalleira, Trebaruna, Turdión y Upsala, además de propuestas como Bakan o Trebaruna.

El cartel también incluye otras agrupaciones de Aragón (Barzonia e Ixera), Galicia (Gaeloc), León (Kabayla Zingary), Sevilla (Raebellion) y Toledo (Profecía), así como la participación especial del grupo Al Folk, de Marruecos.

La programación se completa con talleres de oficios antiguos, animación itinerante, circo callejero y espectáculos nocturnos como 'La captura del dragón' o 'Los demonios rojos', además de un gran pasacalles final con antorchas que cerrará la feria el domingo.

Esta edición el zoco árabe vuelve a ubicarse en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, con degustación de tés y dulces. Como novedad, en este punto se creará un área gastronómica dedicada a las culturas del mundo, con platos de Colombia, Venezuela, Ecuador, Turquía o Arabia.

Organizada por La Fragua de Vulcano en colaboración con el Ayuntamiento de El Álamo, la feria vuelve a consolidarse como todo un reclamo para el puente de mayo en la Comunidad de Madrid.