El Festival COMA'26 lleva 22 actividades gratuitas de música contemporánea a ocho espacios de Madrid - TEATROS DEL CANAL

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 28º Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid COMA'26 ofrecerá entre el 22 de septiembre y el 22 de noviembre un total de 22 actividades gratuitas en ocho espacios de la capital, con una programación que incluye decenas de estrenos absolutos y que tendrá uno de sus principales escenarios en Teatros del Canal.

El festival, organizado por la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC), reunirá durante dos meses a formaciones sinfónicas, corales, ensembles, solistas y grupos de cámara y combinará los conciertos con dos encuentros dedicados a la divulgación y el debate sobre la creación musical contemporánea.

En Teatros del Canal participarán el Coro de la Comunidad de Madrid, Spanish Brass, Atlántida Chamber Orchestra, Sonor Ensemble, el Cuarteto Ascot y los percusionistas Joan Castelló y Eugenio Uñón, en una programación que ocupará las salas Verde, Roja Concha Velasco y Negra.

La programación en este espacio comenzará el 22 de septiembre en la Sala Verde con la Atlántida Chamber Orchestra, dirigida por Manuel Tévar. Cuatro días después, el 26 de septiembre, el Coro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Javier Carmena, actuará en la Sala Roja Concha Velasco.

El 30 de septiembre, Spanish Brass, Premio Nacional de Música 2020, llevará a la Sala Negra un programa íntegramente formado por estrenos. Este mismo espacio acogerá el 6 de octubre la actuación de los percusionistas Joan Castelló y Eugenio Uñón.

La Sala Roja Concha Velasco recibirá el 13 de octubre a Sonor Ensemble y Anna Cabrera, mientras que el Cuarteto Ascot cerrará el programa del festival en Teatros del Canal el 27 de octubre, en la Sala Verde.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA EN OCHO ESPACIOS

Además de Teatros del Canal, COMA'26 extenderá su programación al Auditorio Nacional de Música, el Museo de América y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Como novedad, esta edición incorporará también Casa de América, el Centro Cultural Casa de Vacas, la Universidad Complutense de Madrid y la Sala Manuel de Falla de la SGAE.

El cartel reunirá propuestas de distintas formaciones y formatos, desde orquestas y coros hasta ensembles, solistas y grupos de cámara. Entre los participantes figuran la Orquestra de Cambra Catalana, dirigida por Joan Pàmies; la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid, con José Sanchís al frente; el Nuevo Ensemble de Segovia, la pianista Laura Farré Rozada, el violonchelista Alejandro Gómez Pareja, el Trío Contrastes y el Dúo Arcadia.

La programación mantiene así una de las señas de identidad del festival desde su creación en 1998: la difusión de la música contemporánea y la presentación de nuevas obras junto a intérpretes y formaciones especializadas.

Todas las actividades del festival serán gratuitas hasta completar aforo. El Festival COMA'26 está organizado por la Asociación Madrileña de Compositores, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid.