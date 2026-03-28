Finaliza la restauración de la Iglesia de San Seabastián con la renovación de la fachada, el tejado y el campanario

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en su visita a la Iglesia de San Sebastián, en Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha finalizado las obras de restauración de la Iglesia de San Sebastián con la renovación de las zonas reconstruidas tras la Guerra Civil, tanto en fachadas como cubiertas, transformando el tejado, fijando elementos metálicos en contrafuertes y restaurando las carpinterías y el conjunto del pináculo con la cruz, además del pequeño campanario y la campana.

Situado en la calle Atocha de la capital, se trata de un templo de estilo Barroco del siglo XVI, reconstruido en la Posguerra y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1969, que ha recibido la visita este sábado del consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional, Mariano de Paco Serrano.

"Estamos aquí en esta iglesia de San Sebastián, una iglesia especialmente importante por su valor patrimonial, pero también por esas personas a las que ha acogido. En primer lugar, aquí se celebró el funeral y está enterrado Lope de Vega, pero también se casó Buero Vallejo y se bautizó Jacinto Benavente", ha explicado en declaraciones a los medios.

El Ejecutivo autonómico ha invertido 560.000 euros en los dos años que han durado las obras. De Paco Serrano ha señalado que los trabajos se han realizado con cargo a la subvención concedida por la Comunidad a la Provincia Eclesiástica de Madrid, siendo promovidas desde el Arzobispado.

También se ha ejecutado todo el sistema de evacuación de aguas de cubiertas, tanto los canalones como las bajantes, revisando la red de saneamiento, limpiando las fachadas y consolidando las fábricas de ladrillo, sellando las fisuras en las zonas enfoscadas. Por su parte, las vidrieras han sido recuperadas, reponiéndose los vidrios rotos. En el atrio y el interior del templo han sido limpiadas y pintadas las zonas afectadas por las humedades de cubiertas.

Asimismo, algunos recercados de piedra caliza de las ventanas que estaban pintados han vuelto a su estado original, al igual que los zócalos de las fachadas, y se han eliminado numerosos grafitis. El San Sebastián de la fachada y su hornacina de granito han sido limpiados, y la cerrajería, rejas y puerta de la calle San Sebastián y carpinterías han sido restauradas, al igual que las placas informativas de la portada de la Calle Atocha.

ORÍGENES E HISTORIA DE LA IGLESIA

La antigua iglesia de San Sebastián fue construida entre 1554 y 1578 por el maestro de obras Antonio Sillero, y restaurada en el siglo XVIII por Juan Bautista Monegro y Teodoro Ardemans. El templo original fue bombardeado en 1936, desapareciendo casi en su totalidad. Del proyecto de reconstrucción se encargó Francisco Íñiguez Almech en 1943, abriéndose nuevamente en 1959.

Consta de una sola nave con una gran cúpula central y coro en alto a los pies. Paralelas a ella hay tres capillas: la de la Misericordia, de nueva construcción; Corazón de Jesús, que fue la cabecera de la antigua iglesia, y la de la Congregación de Arquitectos de Nuestra Señora de Belén, construida en 1693 y remodelada completamente por Ventura Rodríguez entre 1766 y 1768.

La planta de cruz griega se cubre con cúpula sobre pechinas y está coronada por una cúpula central de aspecto clasicista, fruto del estilo de Posguerra. Tiene dos puertas de acceso, una por la calle San Sebastián, que conserva la antigua portada remodelada por Juan Antonio Cuervo en 1829, y otra por la calle Atocha.

En esta iglesia se celebraron el funeral y el entierro de Lope de Vega en 1635, así como los bautizos y matrimonios de numerosos ilustres, como Gustavo Adolfo Bécquer. Además, San Sebastián es la sede de la Cofradía de la Virgen de la Novena, que desde 1631 "protege y ayuda" a los actores españoles.