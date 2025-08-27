La firma de hipotecas en la Comunidad de Madrid aumenta un 20,6% en junio con 6.632 operaciones

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Regularización de cuotas deautónomos - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunidad de Madrid subió un 20,6% en junio respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 31,67% a nivel nacional, hasta sumar un total de 6.632 operaciones.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la región se prestaron 1.924,71 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio, un 59,42% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 32,9%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 8.486 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.525,1 millones de euros. De ellas, 24 fueron sobre fincas rústicas y 8.462 sobre urbanas.

De las 8.462 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en junio en Madrid, 6.632 fueron sobre viviendas; 68 en solares y 1.762 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 90 y en 208 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.876 hipotecas con cambios en sus condiciones, 2.578 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.163 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 7.777 correspondieron a viviendas, 6 a fincas rústicas, 2.316 a urbanas y 64 sobre solares.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 31,7% en junio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 41.834 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022.

Con el avance interanual de junio, que se ha moderado más de 20 puntos respecto al experimentado en mayo (+54,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma doce meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,99%, por encima del 2,91% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de enero (3,08%). No obstante, con el dato de junio se acumulan ya suma cinco meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en junio ha logrado aguantar por debajo de esa cota, aunque por poco. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,5% interanual en junio, hasta los 168.363 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 52,1%, hasta los 7.043,3 millones de euros.

El 28% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 72% lo hicieron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022. El tipo de interés medio al inicio fue del 3% para las hipotecas de tipo variable y del 2,98% para las hipotecas sobre viviendas a tipo fijo.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas disminuyeron un 1% y el capital prestado creció un 5,3%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 6,5% respecto al quinto mes del año.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9%, con avances del 42,5% en el capital prestado y del 14,1% en el importe medio de los créditos concedidos.