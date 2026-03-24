La firma de hipotecas en Madrid volvió a aumentar en enero, un 6%, y suma dos meses de ascensos interanuales

Archivo - Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Madrid ha crecido un 6%en enero respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 6,29% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 5.246 operaciones y encadena dos meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 0,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España subió un 6,3% en enero respecto al mismo mes hasta sumar 40.273 préstamos, su mayor cifra en un mes de enero desde 2011.

En Madrid se prestaron 1.344,66 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 17,73% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 3,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.556 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.157,82 millones de euros. De ellas, 3 fueron sobre fincas rústicas y 6.553 sobre urbanas.

De las 6.553 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Madrid, 5.246 fueron sobre viviendas; 76 en solares y 1.231 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 393 y en 235 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 1.652 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.024 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.616 préstamos sobre fincas en Madrid. De ellas 7.475 correspondieron a viviendas, 30 a fincas rústicas, 3.053 a urbanas y 58 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) y Andalucía (+19,22%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de La Rioja y Canarias con caídas del 20,91%, 19,5% y 16,89%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Extremadura, Navarra y Galicia con subidas respectivamente del 58,75%, 40,21% y del 38,52%, mientras que el importe prestado se redujo en La Rioja un 15,64%, seguido de Murcia (-13,97%) y Canarias (-9,21%).