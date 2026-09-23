El fiscal rebaja a 20 años de cárcel la pena para el asesino de Diana tras reconocer crimen: "Pido perdón"

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha rebajado de 26 a 20 años de prisión su petición de pena de cárcel para Augusto M., acusado del crimen de Usera de diciembre de 2024 después de que el procesado haya reconocido durante el juicio que le asestó con un cuchillo múltiples puñaladas por celos.

En la fase de conclusiones finales, la acusación particular y la representación de la Comunidad de Madrid se han adherido al escrito del Ministerio Público.

La petición de 20 años de prisión tiene en cuenta la concurrencia de las agravantes de parentesco y género en el delito de asesinato. Además, se le imputa un delito de quebrantamiento de condena al saltarse una orden de alejamiento para atacar a la víctima.

Por este motivo, el abogado de la familia ya adelantó al inicio de la vista oral que reclamará al Estado, ya sea al Ministerio del Interior como a Justicia, una indemnización al no proteger a la fallecida, a quien se le concedió la condición de 'máxima alerta'.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2024 en el distrito madrileño de Usera, en el domicilio que compartían el acusado y la víctima. Ambos mantuvieron una discusión después de que la mujer regresara a casa tras salir de fiesta y, en el transcurso de la misma, el procesado la atacó con un cuchillo y le asestó múltiples puñaladas, provocándole finalmente la muerte.

En su turno a la última palabra, el procesado ha reiterado sus disculpas tanto a la familia de la víctima como a la sociedad. "Pido perdón. Nunca pensé que podía hacer algo así", se ha lamentado el procesado. Tras ello, el juicio ha quedado visto para sentencia y el jurado popular pasará a deliberar sobre los hechos, una vez se le entregue el objeto del veredicto.

ENSAÑAMIENTO

La semana pasada, agentes de la Policía Nacional describieron durante la sesión las múltiples puñaladas que recibió Diana M., de 29 años, unas lesiones que provocaron salpicaduras de sangre en las paredes y diferentes objetos de la habitación donde fue localizada.

El acusado, de 60 años, reconoció haber atacado con un cuchillo a la víctima el 30 de diciembre de 2024 en una vivienda del distrito madrileño de Usera. Asimismo, admitió haber quebrantado la orden de alejamiento que pesaba sobre él.

Durante la vista, el procesado atribuyó su comportamiento a los celos después de que, según su versión, Diana hubiera salido de fiesta. La víctima, de origen paraguayo, había mantenido una relación con el acusado.