La FMM alerta de "colapso" en servicios municipales por regularización de migrantes y pide a Delegación una solución

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante el 40º aniversario de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en los cines Callao, a 7 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha alertado de un "colapso" en los servicios municipales de la región y ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, una solución.

Lo ha trasladado este lunes en una misiva remitida a la Delegación del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que ha mostrado su "preocupación" por la "situación límite" que las políticas migratorias del Ejecutivo central "están llevando a muchos ayuntamientos".

Piquet ha rechazado valorar la "oportunidad" de dicha medida o la "intención" a largo plazo con que se realiza, así como "el hecho de que la cifra estimada de regularizaciones por parte de su propio Gobierno no haga más que crecer dando la sensación de que existe poca previsión en una medida de tal calado".

En este sentido, ha advertido que con la publicación del Real Decreto 316/2026 de regularización migratoria extraordinaria "se están colapsando los servicios municipales". Ha criticado que se haya aprobado de forma "unilateral" sin contar con los ayuntamientos y comunidades autónomas ni información de Delegación o del Ministerio de Migraciones.

"Una nula comunicación que se extiende a otros ámbitos pero que resulta aún más sangrante en las circunstancias actuales. En el texto aprobado no se contempla ningún apoyo económico, de personal ni ningún tipo de dotación adicional para los ayuntamientos a pesar de la gran carga de trabajo que supone para nosotros hacerle el trabajo al gobierno de España, tramitando a estas personas la documentación que ustedes les exigen para la regularización", ha lamentado.

REUNIÓN

Por ello, ha solicitado formalmente una reunión "urgente" para tratar este asunto y encontrar "la solución que más beneficie no a los intereses políticos o partidistas de ningún gobierno, sino a los ayuntamientos y a los ciudadanos de toda la región".

La presidenta de la FMM ya pidió la semana pasada este encuentro para abordar las consecuencias de la regularización de migrantes en los municipios madrileños, que estaban "empezando a sufrir las consecuencias de la nefasta política migratoria" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.