Francisco Boira, cofundador de Kreios Space, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del pódcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, pone el foco en la innovación y el emprendimiento sostenible a través del caso de Francisco Boira, cofundador de Kreios Space, empresa impulsada por ingenieros aeronáuticos de la Escuela Politécnica de Cataluña. Kreios Space ha logrado llamar la atención de la OTAN y captar ocho millones de euros para poner en órbita la primera generación de satélites capaces de volar sin combustible a una distancia muy cercana a la Tierra.

En este proyecto sonoro de alrededor de 15 minutos conocerás la actualidad más ligada al emprendimiento, la historia de un emprendedor relevante a nivel nacional y podrás escuchar el consejo motivador de un empresario consolidado.

La sección central del pódcast está dedicada a la entrevista con Francisco Boira, quien comparte cómo nació Kreios Space, una startup con origen en las aulas universitarias. Su testimonio ilustra la unión entre el conocimiento científico y la visión empresarial para crear soluciones de impacto real.

El episodio concluye con una cita motivadora de Peter Drucker, profesor austriaco considerado el padre de la administración moderna cuyas ideas están detrás de la conocida como sociedad del conocimiento: "La innovación es clave para destacar en un mercado competitivo", que recuerda la importancia de aplicar soluciones innovadoras para transitar el camino del emprendimiento.

En la sección de noticias de este episodio destacamos el lanzamiento de la nueva edición, la número 19, de los Premios EmprendeXXI, que impulsan CaixaBank y el Ministerio de Industria y Turismo. Este año se centra en los proyectos que generen valor a través de la innovación; que mejoren la vida de las personas y que cuiden del planeta con soluciones tecnológicas.

Además, nos hacemos eco del Valencia Digital Summit, que ha cerrado su octava edición con "nuevas cifras de récord"; la convocatoria del Barcelona Deep Tech, que reunirá del 4 al 6 de noviembre a más de 600 startups; y el foro organizado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Granada para impulsar el emprendimiento en el ámbito sanitario mediante el uso de la Inteligencia Artificial.

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.