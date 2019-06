Franco defiende el papel del PSOE en la votación de la Mesa y dice que no son ciertas las acusaciones de Errejón

Publicado 12/06/2019 11:21:14 CET

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha defendido este miércoles el papel que tuvo su partido ayer a la hora de constituirse la Mesa de la Asamblea y dice que no son "ciertas" las acusaciones del candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, que acusó a los socialistas de haber sido poco solidarios con ellos --su formación se quedó fuera--.

A su llegada al Congreso de los Diputados, Franco ha indicado que las palabras de Errejón en este sentido no corresponden a la realidad. "No son ciertas, nosotros teníamos derecho a dos puestos y no podíamos renunciar como fuerza más votada a tener dos miembros en la Mesa. Eso es indudable", ha indicado, para señalar que lo que dice Errejón lo respeta "pero no es exáctamente así".

Tras reconocer "sinceramente" que no esperaba el movimiento que se produjo ayer en este órgano parlamentario, donde Más Madrid se quedó fuera y Vox obtuvo la vicepresidencia tercera, el también diputado nacional ha indicado que ve muy difícil que el PSOE pueda llegar a la Presidencia de la Comunidad.

"Después de lo que ha pasado ayer es muy complicado pero nosotros no vamos a cejar en el empeño de que haya gobiernos de progreso en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad pero, como digo en estos casos, la pelota está en el tejado de Ciudadanos", ha señalado a preguntas de los periodistas.

Según Franco, Ciudadanos "son los que tienen que decidir" y ayer, en la Asamblea de Madrid, "decidieron apostar por la ultraderecha". "No sé si van a seguir haciéndolo en el Ayuntamiento o no", ha apostillado, de cara el sábado 15, cuando se constituyen los consistorios. A día de hoy, ha añadido, no hay ninguna reunión con la formación 'naranja'.