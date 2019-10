Franco insiste en la dimisión de Posse como alcaldesa y no descarta su expulsión del PSOE

Actualizado 09/10/2019 13:39:41 CET

Imagen de archivo del secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Admite que para desbancar a Posse del Ayuntamiento se tendría que dar una "moción de censura" aunque no cree que se llegue a este supuesto

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que pidió en privado a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que dimitiera antes de elevar a la Ejecutiva Federal del PSOE la petición de su suspensión cautelar de militancia, tras los polémicos nombramientos de familiares y personas de su entorno en el Consistorio y no descarta que pueda salir adelante su expulsión del partido si mantiene su actitud

En rueda de prensa en la sede del PSOE-M, Franco ha expuesto que una vez que la alcaldesa no quiere dimitir, al ampararse en que no ha cometido ningún delito, algo que "es cierto", decidieron dar el paso orgánico para que sea Ferraz quien decida si la suspende o no cautelarmente.

"Veremos lo que ocurre, puede quedar en una simple suspensión o llevado al último extremo daría lugar a la expulsión del partido. Ella se ha ganado el derecho de pertenecer a la corporación de Móstoles, pero la situación parece indicar que ella tendrá que dar un paso al lado y que otro compañero asuma su lugar. Es lo más razonable", ha lanzado.

En este punto, ha detallado que antes de llegar a este extremo pidió en privado a la regidora que dimitiera porque como secretario general era lo que le pedía su comportamiento "ético" y lo que le habían solicitado la "inmensa mayoría de los militantes".

Ha reconocido que para desbancar a Posse del Ayuntamiento se tendría que dar una "moción de censura" aunque no cree que se llegue a este supuesto porque la corporación de Móstoles no da para combinaciones que den lugar a una moción de censura.

"Cualquier solución que signifique un cambio en la Alcaldía tiene que ser con un alcalde o alcaldesa socialista. Primero vamos a ver qué sucede con la suspensión cautelar y si Noelia Posse decide dar un paso a atrás y en función de lo que suceda hablaremos con el resto de grupos", ha sostenido.

El secretario general de los socialistas madrileños se ha mostrado esperanzado con que la regidora reconsidere "su actitud", porque espera mucho siempre de "la responsabilidad de los militantes socialistas y los concejales".

DAR UNA "SALIDA DIGNA" AL AYUNTAMIENTO

De la Comisión Ética ha asegurado que no se desprende de momento ninguna conclusión, pero que se han movilizado para solicitar la suspensión cautelar de la alcaldesa para "agilizar el proceso", porque entiende que "no es bueno estar mucho tiempo en esta situación". Ha agradecido a la regidora las disculpas que les trasladó ayer mediante una carta, algo que, a su juicio, "le honra".

"Tras varias reuniones mantenidas con ella, que se ampara en que no ha cometido ningún delito hemos decidido solicitar a la ejecutiva Federal, que es la que tiene competencias sancionadoras, la suspensión cautelar de militancia de la alcaldesa de Móstoles. El partido ha tenido que reaccionar porque ella no quiere dimitir", ha lanzado.

Según ha explicado Franco la suspensión cautelar aún no se ha producido pero ha apelado a la "responsabilidad de todos los grupos políticos" que componen Móstoles para dar "una salida digna" al Consistorio en el que "tiene que seguir habiendo alcalde o alcaldesa socialista".

"Hemos ganado las elecciones en Móstoles y es lógico que pretendamos seguir gobernando el municipio de Móstoles. Lo más lógico es que el partido político que ha ganado las elecciones siga siendo el partido que gobierna", ha insistido.