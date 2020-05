Franco no entiende el apoyo de Ayuso a caceroladas: "No sé si está incitando una hipotética rebelión en el futuro"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado esta tarde que no entiende las palabras de apoyo a las personas que protestan con caceroladas en el barrio de Salamanca pronunciadas hoy por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y se pregunta si "está incitando una hipotética rebelión en el futuro".

"Siempre digo y procuro practicarlo que tengo un gran respeto a las instituciones, al Gobierno de Madrid, y en ese respeto me voy a mantener. Debería intentar y conseguir entre todos, incluida la Comunidad, que la salida de la crisis no provoque ningún tipo de algarada, que sea equitativo, que no se incremente la pobreza, que no haya colas para buscar comida, que el número de empleados no sea excesivo", ha dicho en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press.

El representante del Gobierno central en España ha confirmado que han preparado para las 21 horas de esta noche un dispositivo en el epicentro de esas protestas, en la calle Núñez de Balboa de Madrid, "para garantizar la salud de todos los madrileños". "Pretendo que todos estemos ahí implicados. La Delegación del Gobierno hará todo lo posible todo lo que esté en nuestras manos y la crisis no se cebe en lo que más necesitan", ha asegurado.

"Todos libremente pueden protestar y aplaudir. Todo es legítimo. No vamos a reprimir ningún tipo de manifestación. Somos respetuosos con la libertad de expresión. Pero por encima de todo está la salud de los madrileños. Por encima de las legítimas protestas, tenemos que preservar la salud por encima de todo", ha dicho.

No obstante, Franco ha indicado que los agentes harán una labor "sobre todo didáctica, exquisita, diciendo que puede pasear y manifestar su descontento, pero no pueden incumplir las normas del estado de alarma".

"Eso no se puede consentir porque pone en peligro la salud de muchos ciudadanos. Tenemos que preservar por encima de todo es el cumplimiento de la ley, que debe ser efectivo en cualquier parte del territorio y no se puede por el capricho de unos pocos poner en peligro lo más preciado de todos los madrileños. Y si hay personas que persisten en el error y en el incumplimiento de la ley, tendrán que ser sancionadas. Sea quien sea y viva donde vida, el mismo cumplimiento de la ley. Ante la ley, todos somos iguales", ha reafirmado.

El delegado ha indicado que el derecho de manifestación no está suspendido en el estado de alarma, pero "ocurre que en casos concretos hay que prohibir las manifestaciones porque se tiene que garantizar la salud y la seguridad de todos los madrileños". No obstante, ninguna manifestación se ha autorizado en los dos últimos meses en Madrid.

En la entrevista, José Manuel Franco también ha defendido el mantenimiento del estado de alarma porque "ha sido una magnífica herramienta para poner en práctica limitaciones para la libertad". "Sin él algunas medidas no podrían haberse tomado y creo necesario que siga vigente", ha subrayado.

El delegado también ha aclarado que no se persigue ni se va a perseguir a nadie que llegue una bandera de España y califica de "auténtica atrocidad" que les hayan acusado de ello. "Quiero dejar muy claro un gran respeto que tengo a la bandera de España y no quiero que nadie la patrimonialice. Tengo un gran respeto a todo los símbolos de nuestro país, España, y nunca saldrá de la Delegación del Gobierno una instrucción en este sentido", ha aseverado.

PACTO DE RECONSTRUCCIÓN

El representante del Gobierno central en Madrid ha recordado que se reúnen semanalmente dos o tres veces a la semana con miembros de la Comunidad de Madrid en el Centro de Coordinación. Así, ha indicado que mantiene una relación "magnífica" con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López; y también ha hablado con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. "Por parte de la Delegación estamos haciendo todo lo posible para que llegue esa lealtad institucional", ha dicho.

También ha recordado, como secretario general del PSOE de Madrid, que propusieron a los partidos que sustentan el Gobierno regional un Pacto de Reconstrucción. "Vamos a intentar entre todos salir de esta crisis de la forma menos lesiva posible. Es necesario ese gran pacto de todas las fuerzas políticas de Madrid. Nuestra intención es que se integren en ese gran pacto los agentes sociales y todas las fuerzas como Unidas Podemos y Más Madrid. Es posible que pequemos de ilusos pero vamos a intentarlo", ha concluido.