Franco a pide a los padres "no estropear" lo logrado frente a "algunos que no son solidarios ni responsables"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha solicitado este lunes a los padres y madres "no estropear" lo logrado hasta ahora frente a "algunos que no son solidarios ni responsables", en referencia a aquellos que ayer no respetaron las normas en el primer día de paseo permitido de los niños.

"Durante seis semanas hemos estado confinados porque así nos lo ha pedido el Gobierno. Por nosotros, por los nuestros y por nuestros mayores, de los que hemos aprendido todo. Ahora que estamos a punto de salir, ahora más que nunca ahora, tenemos que ser todavía más responsables y solidarios si cabe", ha dicho.

El representante del Gobierno en Madrid ha mandado un mensaje de "sincero agradecimiento" a los niños y a sus progenitores y les han pedido que sigan cumpliendo las normas. "Tenemos que ser muy conscientes de que la responsabilidad de que cada uno de nosotros va a ser fundamental para alcanzar la normalidad. Estamos muy cerca y lo vamos a conseguir. No lo estropeemos por algunos que no son solidarios ni responsables. Unos pocos, muy pocos, no pueden arruinar la conducta ejemplar y el esfuerzo formidable de una gran mayoría", ha afirmado.

"Hemos dado ejemplo de una gran responsabilidad colectiva. Ahora nos toca la responsabilidad individual. El Gobierno confía en nosotros y nosotros, todos juntos, somos capaces de comportarnos como un pueblo unido, adulto y que sabe salir de esta situación con ejemplaridad y heroicidad. Muchas gracias a todos por vuestro comportamiento", ha concluido en su mensaje a los madrileños José Manuel Franco.