Franco (PSOE-M) cree que un 'superdomingo' generaría "confusión"

Publicado 17/12/2018 11:39:17 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, cree que la celebración de un 'superdomingo', con elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas, generarían "confusión" pero, en último término, "quien tiene potestad" para convocar comicios es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que no le gustaría "mucho" que fuese el mismo día todo, entre otras cosas, por un "problema de urnas" y porque se puede "confundir a los ciudadanos", lo que le "preocupa" a él personalmente.

"Sería bueno que se separase porque el 'superdomingo', a mi modo de ver, generaría confusión pero es una potestad del presidente y él lo hará cuando lo crea conveniente para el interés general del país", ha considerado Franco.

En este punto, ha explicado que la semana pasada estuvieron comiendo con Sánchez, quien contó que su pretensión es "agotar la legislatura". "El miércoles pasado en Moncloa no se contemplaba la posibilidad de superdomingo", ha aclarado, en relación a las voces que apuntan a que podría ser plausible esta posibilidad tras el resultado en Andalucía.

No obstante, sí que ha aclarado que en el partido hay "opiniones para todos los gustos" y que "por motivos varios, hay compañeros que no ven tan mal" esta posibilidad. Franco no tiene "tan claro" que venga bien al PSOE juntar todo. "En Madrid tenemos nuestro propio proyecto pero es verdad que históricamente hay voto de arrastre en las generales con respecto a las municipales y autonómicas", ha añadido, para concluir que quieran o no, las elecciones de mayo "van a tener componente nacional".

Sobre Vox, ha admitido que le preocupa en Madrid, pero cree que no es trasladable aritméticamente los resultados de Andalucía a la Comunidad.

"No hay que tener miedo a la extrema derecha ni a nadie", ha dicho a continuación, para señalar que el tema de Cataluña va a afectar también en Madrid.

En cuanto a pactos, ha indicado que "Ciudadanos tendrá ahora mismo que optar por apoyar a la extrema derecha u opciones más sensatas de centro izquierda". "Digamos que la pelota está en su tejado. Ellos verán lo que hacen. Hasta ahora en Madrid han estado apoyando a la derecha, al Partido Popular", ha concluido.