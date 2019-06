Franco reconoce que "está difícil" que PSOE gobierne en la Comunidad y deja "la pelota" en el tejado de Cs

Publicado 03/06/2019 12:14:16 CET

Se sentarán a hablar con Vox pero no negociarán con ellos

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha reconocido este lunes que "está difícil" que el candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, gobierne en la región y ha vuelto a dejar "la pelota" en el tejado de Ciudadanos.

En una entrevista con Onda Madrid, recogida por Europa Press, Franco ha expresado que tiene "un sabor agridulce" porque pese a que el PSOE ha sido el partido más votado, después de 32 años sin hacerlo, "hay dificultades de que forme gobierno".

"Por lo que veo y oigo, concretamente a Ciudadanos, que son los que tienen la responsabilidad y esa encrucijada por apostar por la fuerza que ha ganado o por un gobierno tripartito, dando cabida a la ultraderecha, parece que está difícil que Gabilondo sea el presidente de los madrileños. En su tejado está la pelota", ha lanzado.

Al ser repreguntado sobre qué posibilidades cree que tiene el candidato socialista de liderar la Comunidad, ha insistido en que "muy pocas", aunque ha reconocido que "puede suceder cualquier cosa".

En este punto ha asegurado que no le sorprende la actitud del veto a Gabilondo por parte del candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ya que el PSOE en su día le indicó que estaría dispuesto a facilitar la gobernabilidad en la Comunidad apoyando la lista más votada; mientras que Aguado no se posicionó.

En cuanto a la posibilidad de un "intercambio de cromos" en la Comunidad y en el Ayuntamiento para que la candidata de la formación 'naranja', Begoña Villacís, sea alcaldesa y Gabilondo presidente, el secretario general del PSOE-M ha asegurado que ellos no vetan a nadie y que si se dieran las circunstancias de que hubiera un gobierno de cambio en la ciudad, no tendrían "ningún inconveniente" en que Villacís fuera regidora.

LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ "INFLUIRÁ" EN LAS COMUNIDADES

Al ser preguntado sobre la carta que ha enviado el candidato socialista a todos los grupos que han obtenido representación para mantener una reunión con ellos, incluido Vox, Franco ha señalado que van a hablar con todos para comunicarles por qué quieren gobernar la región y por qué están legitimados.

No obstante, ha asegurado que con Vox no formarían gobierno porque con ellos no tienen "nada que negociar", por "coherencia", pero sí creen que deben hablar con todos los candidatos para mostrarles su programa y sus ideas.

Sobre que Ciudadanos esté tratando de no sentarse con Vox, Franco ha indicado que lo van a tener que hacer porque necesitan sus votos. "No sé como lo van a intentar disfrazar, pero la aritmética parlamentaria es así y van a necesitar ya sus votos el día 11 cuando se constituya la Mesa de la Asamblea", ha recordado.

Asimismo, el secretario general socialista ha vaticinado que la investidura de Pedro Sánchez a nivel nacional puede influir también en los municipios y comunidades, ya que entra en juego la responsabilidad de cada partido.

Pese a que considera que la investidura de Sánchez no vaya a ser tan fácil como parecía el 28 de abril, cree que se ha tomado una decisión correcta "de no pactar con separatistas o quienes pongan en duda los aspectos más importantes de la Constitución Española". "No está tan fácil pero estoy seguro de que lo conseguirá", ha augurado.