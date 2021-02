Franco responde a Echenique que no se pueden justificar comportamientos "que nada tienen que ver con las libertades"

Franco responde a Echenique que no se pueden justificar comportamientos "que nada tienen que ver con las libertades" - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha respondido hoy al portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, que no se pueden justificar comportamientos como los sucedidos anoche tras la manifestación no autorizada a favor de Pablo Hasel en la Puerta del Sol porque dichos disturbios "no tienen nada que ver con las libertades".

Preguntado por este asunto por los periodistas tras la rueda de prensa de presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno de España en Madrid en 2020, Franco ha ensalzado la "magnífica y extraordinaria labor desarrollada por Policía Nacional, y también por los Bomberos, que ha actuado con "una proporcionalidad, sensatez y aguante digno de reseñar".

"Yo soy un firme defensor de las libertades y de la libertad de expresión, es un derecho fundamental, pero el propio artículo 20 de la Constitución Española tiene limitaciones recogidas en las leyes, leyes que habrá que modificar y el Gobierno de España está comprometido a ello. En actividades de carácter artístico es necesario que tengan mayor flexibilidad, que nadie sea privado de la libertad de hacer uso a la expresión. Pero mientras siga vigente el actual ordenamiento estamos todos obligados a cumplirlas", ha esgrimido.

Por eso, el representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que quizá Echenique no sea responsable de decir estas afirmaciones "sin saber lo que había detrás de los incidentes de Sol, de quienes empezaron a provocar a los policías". El dirigente de Podemos escribió un tuit anoche en el que mostraba "todo su apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles; ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol".

Franco ha aseverado que los disturbios de anoche, con 19 detenidos y más de medio centenar de heridos, muchos de ellos policías, además de los destrozos de muchos comercios y mobiliario urbano, no tiene nada que ver con la reivindicación de derechos "ni con el ejercicio de las libertades". "España es una democracia absolutamente consolidada, eso no tiene cabida en un estado democrático, lo diga quien lo diga, y aunque eso crea discrepancia con nuestro socio de gobierno", ha apostillado, en referencia a Unidas Podemos.

El también secretario general de los socialistas madrileños ha señalado que respeta la opinión de Echenique pero asegura que lo que ocurrió anoche es "absolutamente inadmisible que, utilizando un pretexto justo, con el que todos estamos todos de acuerdo, luego eso derive en vandalismo, rotura de mobiliario urbano, agresión a la Policía, etcétera".

"Eso en una democracia consolidada como la nuestra, con cauce de expresión más que de sobra, es inadmisible. Reivindicar derechos y hacer uso de esos derechos es una cosa y el vandalismo, agresiones, rotura de lunes, destrozo de mobiliario urbano, usar papeleras y adoquines contra la Policía no se puede permitir. Respeto toda las opiniones pero me mantengo en esta tesis", ha insistido.

El delegado ha puesto como ejemplo que ayer se celebró una manifestación en apoyo al rapero en Alcalá de Henares, esta sí comunicada al departamento gubernamental, que se desarrolló sin incidentes. Sobre la del Puerta de Sol ha indicado que a pesar de no estar comunicada, las autoridades y Policía "tuvieron la flexibilidad suficiente para permitir que se desarrollase". Pero terminó de forma violenta, por lo que la Policía tuvo que actuar.

Además, en vista de que en Barcelona los incidentes se han prolongado dos noche seguidas, José Manuel Franco ha indicado que las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del estado están hoy y los próximos días "en alerta" por lo que pueda suceder y los antidisturbios "se pondrán en marcha en cuanto a la situación lo requiera".

546316.1.260.149.20210218121624