Franco Salinas, el alumno 'sobresaliente' de la EvAU, escogerá el doble grado de Física y Matemáticas en la UCM

El argentino logró un 14 en el examen de acceso a la universidad que se suma al 10 de media en Bachillerato

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estudiante número uno de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) en Madrid, el argentino Franco Salinas, escogerá el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras lograr la perfección en la prueba con una nota de 14 sobre 14.

El joven, alumno del colegio concertado El Valle III de Las Tablas, ha reconocido que, debido a la exigencia del grado que ha elegido --en 2019 quedó la nota de corte en un 13,77--, tenía miedo de "no llegar" y que su satisfacción radica más en el "poder elegir" que en haber hecho un examen impecable; sobre todo antelas complicaciones añadidas por el coronavirus y el cambio a la docencia telemática.

"Al principio fue un poco duro acostumbrarse a las nuevas circunstancias, cambió un poco la metodología, pero es verdad que con las facilidades de mi colegio no fue demasiado cambio; tuvimos clases online con videollamadas con los profesores y la verdad es que se hizo ameno, no perdimos el contacto", ha explicado Salinas.

También ha valorado el hecho de que la prueba se amoldase un poco a las circunstancias extraordinarias de este año y que se pudiesen elegir preguntas tanto de la propuesta A como de la B. "Facilitó a alumnos que a lo mejor estos últimos temas que habíamos dado les había costado más entenderlos por la vía online", ha indicado.

La tecnología ha marcado también la forma en la que se enteró esta mañana de que era la nota más alta de Madrid, ya que, según han explicado sus padres, el sistema se sobrecargó y no podían ver el resultado. "Fue el colegio el que nos lo comunicó por teléfono", ha indicado su padre, Yamil.

Un momento que dio paso a "una gran satisfacción" por ver que el esfuerzo de su hijo "no solo para la EvAU sino en Bachillerato" le permite hacer "lo que el quiera hacer".

"Poder ver que se le abre un mundo de posibilidades, poder elegir es una de las herramientas más potentes que le podemos dar como padres", ha añadido su madre, Vanesa Verónica Pitel.

UN ARGENTINO QUE SE SIENTE DE MADRID

Aún así, han reconocido que la posibilidad de que su hijo hiciera un examen perfecto no era algo que no hubiesen pensado, ya que les tiene "acostumbrado" a sacar muy buenas notas y "había estudiado mucho" de cara a la selectividad. "Nunca lo sabes, pero lo importante es dar lo máximo y no pasa nada por tener un mal día. No queríamos trasladarle nuestras expectativas", ha explicado su madre.

Además, según han descrito su hijo suele ser "muy prudente" y tras salir del examen, que realizó en la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, simplemente dijo que "creía que le había salido bien"; rasgo que también se ve reflejado en su elección de la carrera, que siempre asumió que existía la aposibilidad de no poder hacer el doble grado, ya que el margen de error, de apenas dos décimas, era muy estrecho.

Franco llegó a Madrid desde Buenos Aires con su familia con cinco años y cursó primero de Primaria ene l colegio Manuel de Los Ríos, tras lo que volvieron a Argentina durante cinco años más; fue en 2014 cuando volvieron a la capital y se asentaron en Las Tablas, donde "siempre encontró su lugar" "SI le preguntas él te dice que es de Madrid", ha resumido su madre.

Tras la sorpresa de la perfección esta noche saldrán a celebrarlo, pero se encontrarán con un pequeño obstáculo. "Habrá que convencerlo, no es muy de salir. Habrá que insistirle", ha comentado su madre entre risas.

LA COMUNIDAD SIENTE "ORGULLO" POR EL INCREMENTO DE ALUMNOS EN LA EVAU

Hasta Las Tablas se han trasladado para hablar con el joven el consejero de Ciencia y Universidades, Eduardo Sicilia, y el de Educación, Enrique Ossorio.

"Desde el principio tuvimos el máximo interés en los alumnos de segundo de Bachillerato a raíz del Covid que se enfrentaban a una prueba muy importante como es la EvAU", ha destacado Ossorio, quien ha calificado de "orgullo" que se haya incrementado el número de alumnos que se han presentado a la prueba --6.000 más que el año pasado-- a pesar del "año tan duro que han tenido"

Por su parte, Sicilia ha subrayado lo "brillante" y el "esfuerzo" de Salinas de cara a la EvAU. "Va a entrar en un grado tremendamente exigente y le veo como un candidato a hacer ciencia, estamos deseosos en la Comunidad que esté y disfrute de nuestra universidad y que de un paso hacia el mundo de la ciencia", ha asegurado.