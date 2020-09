Franco ve "imperdonable" que Ayuso augure que todos los niños se contagiarán: "Usted está ahí para evitar que suceda"

Dice que la moción de censura ahora no toca pero "todo llegará"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha tildado esta noche de "imperdonable" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya augurado que todos los niños se contagiarán de coronavirus, ya que recuerda que ella está en el cargo "para evitar que eso suceda".

En una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, Franco ha reconocido que habla poco con Ayuso pero que tiene buena relación con los consejeros con quienes le ha tocado trabajar en esta pandemia. A continuación, ha reprochado al Gobierno regional su "improvisación" a la hora de preparar la vuelta al clase, citando las largas colas registradas hoy en algunos puntos protagonizadas por docentes para hacerse un test del coronavirus.

"Si la presidenta ha pedido disculpas por ello, es un gesto que la honra. Pero es una falta de respeto a la comunidad educativa, que no se merece ese maltrato. Ha habido improvisación. Algunas cosas en junio ya se sabían. Y no se ha tenido en cuenta los ayuntamientos. Me consta que algún ayuntamiento se ofreció hace un mes a la Comunidad para poner a su servicio espacios educativos y han tenido la callada por respuesta", ha dicho.

Por ello, el también secretario general de los socialistas madrileños ha achacado al Ejecutivo autonómico una "falta de previsión absoluta y casi imperdonable". "La comunidad educativa se merece ser respetada, en ellos dejamos la educación de nuestros hijos. Además, (Díaz Ayuso) ha deslizado una frase que pasará a la historia de las grandes frases de esta presidenta, que es imperdonable, que es decir que todos los niños se contagiarán. Usted está ahí para evitar que suceda, para darle tranquilidad a los padres y niños. No parece una frase digna", le ha espetado.

Franco ha mostrado su "alto nivel de preocupación" por la situación actual de la pandemia en la región. "Se podía haber hecho más de lo que ha hecho. Es un asunto como para que no nos tiremos los trastos unos a otros por el color político. Pero en la Comunidad hemos tenido cuatro meses para tomar medidas que no se han tomado. Hay muchos centros de Atención Primario cerrados y me preocupa mucho el tema de los rastreadores, cuando el Gobierno de España ha puesto dos mil para todas las comunidades", ha manifestado.

El representante del Gobierno central en España ha apuntado además que la Díaz Ayuso pedía en su momento que terminara el estado de alarma o "pasar de fase de dos en dos" y ahora "recurra otra vez al Gobierno de España". "De esta crisis sanitaria y económica o salimos trabajando todos juntos en la misma dirección, con sentido de Estado, o tardaremos mucho más en salir de esta crisis", ha indicado.

No obstante, el líder regional del PSOE ha aclarado que ahora no es el momento de presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso porque "es momento de trabajar todos juntos" contra la crisis del coronavirus; pero ha apostillado que "todo llegará".

Y preguntado al respecto al futuro del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha respondido que "aunque no es su deseo el cambiar de portavoz, le encantaría" que fuera el próximo Defensor del Pueblo, ya que tiene la sospecha de que "le gustaría el puesto".

INCUMPLIMIENTOS DE LAS MEDIDAS ANTICOVID

Por otro lado, sobre los individuos que todavía salen a la calle sin mascarilla o no cumplen las medidas de precaución de contagios, José Manuel Franco ha asegurado que siente "pena y frustración". "Ver grupos de cinco o seis o más de diez personas en las aceras y la mayoría sin mascarilla es como una puñalada. Algunas piensan que nunca van a enfermar, pero no sabe lo que va a suponer para sus mayores. Por favor, no les sometamos otra vez a la situación que han pasado a lo largo de la pandemia", ha solicitado.

Por ello, ve necesario dar una "vuelta de tuerca" a las sanciones contra las personas que no cumplen las medidas establecidas. Una posibilidad, ha esbozado, sería que los camareros y responsables de locales de ocio pudieran un tener un contacto "más directo y estrecho" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para denunciar al momento estos incumplimientos. "Hay que hacer algo más", ha añadido.

Por último, el delegado del Gobierno ha apostado por "reconducir" la actual bronca política entre el Gobierno de España y el de Madrid y "aparcar las diferencias políticas para juntos vencer al coronavirus". "Pero una cosa es que Pedro Sánchez muestre su preocupación por Madrid y otra cosa es que esté atacando a Madrid. Cualquier persona y el presidente tiene derecho a mostrar sus preocupaciones, pero no significa para nada un ataque contra la Comunidad o su Gobierno", ha concluido.