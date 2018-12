La FRAVM advierte a la Comunidad que tendrán a Vallecas "en pie de guerra" si continúan con su idea para Valdemingómez

Actualizado 19/12/2018 11:51:14 CET

Critican que sea ahora cuando la Comunidad empieza a presentar el borrador de la estrategia de residuos, "en el último momento, cuando se acercan las elecciones"

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha advertido a la Comunidad que se encontrarán con Vallecas "en pie de guerra" si persisten en la idea de llevar a Valdemingómez hasta un 25 por ciento más de residuos, procedentes de otros municipios, en tanto que se desarrolla y ejecuta el proyecto de vertedero de Loeches, para el que no hay fecha cerrada todavía.

"La pelota está en el tejado de la Comunidad y en función de eso tendrán la respuesta del vecindario porque no permitiremos que entren kilos de residuos que no sean de Madrid", ha señalado en una rueda de prensa desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas, compartida con el concejal del distrito, Paco Pérez; la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el concejal-presidente de Villaverde, Guillermo Zapata.

Villalobos, que además es vecino de Vallecas, ha afirmado que "lo que propone la consejería es una barbaridad", una propuesta hecha al Ayuntamiento de Madrid tras tres años y medio de "ineptitud y dejación" por parte de la Comunidad.

Tras recordar que han pasado tres consejeros en este mandato, el presidente de la FRAVM ha declarado que ninguno de ellos presentó un "plan coherente" de gestión de los residuos de la región limitándose, en la teoría, a poner sobre la mesa 150 millones para toda la Comunidad, una cantidad que es "una ridiculez" si se compara con la inversión hecha en radiales.

Además "dejan fuera de estas inversiones al Ayuntamiento". Lo que plantea la Comunidad en Valdemingómez es "una locura" y más cuando saben que el vertedero de Alcalá se colmatará el año que viene. "No es una cosa de la que se hayan dado cuenta ayer. La Comunidad no ha hecho nada, ha mareado la perdiz tres años y medio y ahora es cuando empiezan a presentar el borrador de la estrategia de residuos, en el último momento, cuando se acercan las elecciones", ha remarcado.

LOS RESIDUOS COMO "ARMA ELECTORAL"

"Pretenden utilizar los residuos como arma electoral atacando a un distrito que sí puede presumir de solidaridad", ha apostillado Villalobos, que ha cargado contra la intención de "enfrentar vecindarios".

"La gente de Vallecas no aguantamos mucho más. Los olores nos tienen matados desde hace años", ha expuesto. Incluso a puesto ejemplos que pueden parecer "nimios" pero que no lo son a su juicio, como el caso de los niños y niñas de Vallecas que no pueden invitar a nadie a sus casas para celebrar sus cumpleaños porque no saben si los olores lo van a permitir.

El presidente de la FRAVM ha recordado que en diciembre de 2015, a los pocos meses de llegar Ahora Madrid a la Alcaldía, firmaron un convenio con el Ayuntamiento para tratar de atajar los problemas de olores tras la actuación de los "fatídicos predecesores, como Diego Sanjuanbenito y Ana Botella, que llegaron a decir que "los olores procedían de Pinto o que alguien en la Cañada Real acumulaba animales muertos... cosas delirantes". "Y no hicieron nada por atajar el problema de los malos olores ni se reunían con nosotros", ha declarado.

"Decían que no olían y tuvimos que pagar de nuestros bolsillos estudios olfatométricos para demostrar que no nos inventábamos nada", ha señalado Enrique Villalobos, que ha lamentado que ahora, tras tres años y medio de trabajo entre el Ayuntamiento y el vecindario y cuando "por fin" hay una solución a la vista, la Comunidad "pretende truncar esa solución".

Villalobos ha indicado que "Valdemingómez esta dimensionado a las características de Madrid y no está pensado para admitir 230.000 toneladas más". "El consejero nos dice que en Vallecas nos tenemos que aguantar y no nos vamos a aguantar y si el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo vamos a hacer. Políticos que no han hecho nada que nos digan que nos vamos a tener que aguantar", ha declarado.