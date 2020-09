FRAVM alega a la cancelación de uno de los 232 proyectos de presupuestos participativos ya supervisados por técnicos

Su propuesta pasaba por la creación de un registro de amianto en edificios e instalaciones de Madrid

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) han presentado alegaciones a la cancelación de uno de los 232 proyectos de presupuestos participativos de las cuatro ediciones que estuvieron en marcha y que ya fueron supervisados por técnicos del Ayuntamiento.

En la terna se encuentran propuestas que van desde un museo de arte urbano hasta un mercado del trueque, un espacio sociocultural en el Mercado de la Guindalera, una estatua en homenaje al movimiento scout, una filmoteca ciudadana en Salamanca, huertos forestales urbanos, ludotecas en los centros culturales o parques caninos.

Las razones que esgrime el Gobierno para cuestionar los más de dos centenares de propuestas ciudadanas las recopilan en una decena de causas de inviabilidad, como no ser competencia del Ayuntamiento, afección a contratos en vigor, iniciativas ya previstas, cuestiones de seguridad, espacios que no son de titularidad municipal o incluir elementos que no están homologados.

"Nos parece inconcebible que una ciudad retroceda en materia de participación ciudadana y es lo que entendemos que ocurre cuando su Gobierno decide no cumplir con el mandato ciudadano de realizar un número importante de proyectos, que recabaron el respaldo popular en una fase de elección pública, libre y con todas las garantías para ser reconocida como válida", valoran desde la FRAVM.

La Federación ha presentado alegaciones a la decisión de anular un proyecto que fue aprobado en los presupuestos participativos de 2018, la creación de un registro de amianto en edificios e instalaciones de Madrid.

"Para retirarlo, al igual que ha hecho con un buen número de los 232 proyectos anulados, el Consistorio argumenta que 'trasciende de la competencia municipal', una justificación muy utilizada por nuestros gestores y políticos cuando se quieren desentender de un tema que molesta", han afeado en la FRAVM.

A lo que unen que les "resulta extraño que el Ayuntamiento de Madrid se declare incompetente para conocer los edificios e instalaciones con amianto existentes en Madrid por sus posibles implicaciones en la salud de sus vecinas y vecinos".

En el caso específico del proyecto de la FRAVM señalan que les resulta muy contradictorio que, a pesar de que el desamiantado de los edificios es competencia de la Comunidad, el Ayuntamiento haya creado una línea específica para la retirada de este material cancerígeno de fachadas y cubiertas en su Plan Rehabilita Madrid 2020 "y al mismo tiempo rechace crear un registro de inmuebles y espacios que lo contienen". El proyecto se presupuestaba en 18.000 euros y recibió al apoyo de 3.087 personas en Decide Madrid.

VISTO BUENO DE LOS TÉCNICOS

A la FRAVM le llama la atención, como ocurre en el conjunto de proyectos anulados, que una iniciativa que ya obtuvo el visto bueno de los técnicos municipales sea anulada ahora en base a criterios técnicos. "Parece raro que los mismos servicios técnicos viesen viable la propuesta en 2018 y en 2020 la aprecien inviable. Más bien parece desprenderse de la propia notificación de inviabilidad, por su contenido y estructura, que la decisión, en verdad, no atiende razones técnicas sino a otras de naturaleza diferente", han lanzado.

Ven detrás desde "carecer de presupuesto, medios humanos, capacidad organizativa o, lo que sería peor, alguna cuestión de índole político injustificable". Todo esto no hace más que "desincentivar la participación de la población en los asuntos públicos".