FRAVM lamenta que la tasa de basuras "no se haya aplicado bien" por no contar con indicadores ni sistemas de medición

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha denunciado públicamente que la nueva tasa de basuras "no se está haciendo bien" en la mayoría de ayuntamientos madrileños por aplicarse sin los indicadores ni los sistemas de medición necesarios para distinguir entre distintos volúmenes de residuos o buenas prácticas de reciclaje.

"Para hacerlo bien hay que tener indicadores que permitan medir buenas prácticas y aplicar bonificaciones. Hoy eso no existe", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press. Nacarino ha recordado que España arrastra "un retraso histórico de tres décadas" respecto a otros países europeos en materia de gestión de residuos, lo que ha llevado a que la implantación de la tasa se esté afrontando "sin herramientas" suficientes.

Sobre esta tasa ha recordado que la FRAVM está a favor de una "finalista", que responda al principio de que "pague más quien más residuo genera", pero sostiene que aplicar este criterio es imposible si no se dispone de sistemas que midan la separación o el reciclaje.

Aunque es consciente de que prácticamente ningún Ayuntamiento está aplicando correctamente el nuevo tributo, cita el caso de San Fernando de Henares como una de las pocas localidades que ha introducido alguna medida 'adecuada' al vincular bonificaciones por el uso del Punto Limpio, que registra las visitas y permite aplicar descuentos. También ha explicado que hay municipios que utilizan tarjetas para controlar la separación de residuos.

PADRÓN

Nacarino ha sido especialmente crítico con el Ayuntamiento de Madrid por no haber desarrollado en estos años una herramienta informática que permita cruzar los datos del padrón y ajustar la tasa al número de personas que residen en cada vivienda, algo que sólo se ha previsto a partir del próximo ejercicio fiscal.

"No debería pagar lo mismo una persona que vive sola que una familia de cinco. Ese cruce no se ha hecho", ha afirmado, al tiempo que recuerda que esta corrección sólo se incorporará a partir de 2026 "pese a que la ley estatal daba margen suficiente para haberla preparado desde hace tres años".

También ha reprochado al Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida que no haya compensado la introducción de la tasa con una rebaja equivalente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y que la reducción aplicada sea "muy desigual". "En San Cristóbal supone unos 8 euros y en Goya casi 300. ¿A quién estamos beneficiando?", se pregunta.

"UN PROBLEMA DE LIMPIEZA EN TODA LA CIUDAD"

Por otro lado, el presidente de la FRAVM ha alertado de que la situación de la limpieza en Madrid "se ha extendido como problema a toda la ciudad", aunque apunta a que persisten diferencias entre distritos, con el sur y el este como zonas más afectadas.

Nacarino señala que el problema de limpieza se ha convertido en "una de las principales quejas" trasladadas por las asociaciones vecinales de la capital. En concreto, ha indicado que buena parte de la suciedad se concentra en las zonas cercanas a los contenedores, lo que achaca principalmente a deficiencias en la recogida. También ha criticado la acumulación de cajas y residuos procedentes de comercios, especialmente fruterías, ante la falta de inspección municipal que garantice su correcta gestión.

Nacarino ha añadido que el mantenimiento de las zonas verdes "brilla bastante por su ausencia", salvo en los grandes parques históricos y que, pese a los anuncios del alcalde sobre un refuerzo del servicio, "no se observa ninguna mejoría" en los barrios.