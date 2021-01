Fuenlabrada afea a Ayuso que "no arrime el hombro" y la Comunidad contesta que "no ha recogido la sal que pidió"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha afeado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que no arrime el hombro con el temporal y desde el Gobierno de la Comunidad le contestan que todavía no ha recogido ni siquiera la sal que pidió.

A través de sus redes sociales, el regidor recriminó a la jefa del Ejecutivo autonómico que siempre esté para cuando hay que reclamarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que no así para los consistorios. "Aún no hemos visto tus quitanieves por las calles de Fuenlabrada. Para pedirle a Sánchez sí. Para arrimar el hombro no", criticó el primer edil.

Por su parte, el Gobierno regional ha recordado que Fuenlabrada es quien tiene las competencias en materias de limpieza, conservación y vialidad invernal y que cuenta con Cuerpo de Bomberos propio y Agrupación de Protección Civil. Además, han criticado que carezca de un Plan Municipal de Protección Civil, un plan obligatorio, tal y como establece el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam).

"Fuenlabrada tampoco cuenta con un Plan de Inclemencias Invernales (PII) propio, una circunstancia que con toda seguridad habría facilitado la gestión del temporal filomena", han apuntado. Así, hacen hincapié en que otros municipios que como Fuenlabrada no está en una zona de riesgo alto de nieve sí cuentan con un Plan de Inclemencias Invernales.

Pese a estas deficiencias, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas ha negado "haber dejado desasistidos a los vecinos de Fuenlabrada".

ACTUACIONES EN FUENLABRADA

De hecho, recuerda que Agentes Forestales de la Comunidad se encargaron de trasladar hasta distintos centros sanitarios de la región a personal sanitario residente en Fuenlabrada y que los profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al polígono Cobo Calleja para despejar un acceso a un centro estratégico para hospitales, entre otras acciones.

Además, desde ASEM112 se realizaron las gestiones de coordinación para que el Gobierno de España activara a la Unidad Militar de Emergencia (UME) en la realización de misiones específicas en Fuenlabrada relacionadas con los daños provocados por el temporal de frío y nieve desde el día 10.

También desde ASEM112 se activó a la Dirección General de Carreteras para que incluyera entre sus prioridades la limpieza de los accesos al hospital de Fuenlabrada, así como de otras vías principales de esta localidad madrileña.

RESERVA DE SAL PARA FUENLABRADA

Por último, la Comunidad de Madrid recuerda al Ayuntamiento de Fuenlabrada que el pasado 4 de diciembre, la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación remitió un escrito a las entidades locales de que, según el Plan de Inclemencias Invernales, debían comprar y almacenar sal ante posibles episodios de nevadas en sus respectivos municipios.

A pesar de esta advertencia, el pasado 7 de enero, la Comunidad de Madrid estableció en Colmenar Viejo un almacén para el reparto de sal para atender a las necesidades de los municipios afectados por la borrasca.

Hasta ayer se habían repartido casi 450 toneladas entre 91 municipios. El Ayuntamiento de Fuenlabrada hizo el pasado 13 de enero una petición de sal para usar en su término municipal.

Desde la Comunidad de Madrid se han reservado para este municipio 3,9 toneladas. Sin embargo, a día de hoy, según han asegurado, "ningún responsable y operario del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha acudido a recogerla hasta este momento".