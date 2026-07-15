Fuenlabrada se suma al plan de la Delegación contra la violencia sexual mientras Martín reprocha falta de apoyo de Ayuso

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), en la reunión de la Junta de Seguridad con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID - Archivo

FUENLABRADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenlabrada colaborará con el Plan de Acción contra la Violencia Sexual impulsado por la Delegación del Gobierno en Madrid, una iniciativa que el delegado, Francisco Martín, ha lamentado que no haya recibido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid ni de la Federación Madrileña de Municipios (FMM).

Así lo ha señalado el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ante los medios de comunicación al término de la Junta Local de Seguridad, donde ha recalcado que la lucha contra la violencia sexual "no va de colores políticos", sino que requiere que todas las administraciones trabajen "en una dirección".

Ayala ha dado así la bienvenida a un plan que, a su juicio, permitirá coordinar mejor las actuaciones frente a las agresiones sexuales, en alza en la Comunidad de Madrid en los últimos años y ante las que la Delegación del Gobierno ha perfilado un plan de actuación a dos años vista.

En este sentido, Martín ha recordado que el plan se articula en tres ejes --prevención, protección y atención a víctimas-- y ha defendido que los ayuntamientos tienen un papel relevante en todos ellos, especialmente a través de programas preventivos, sus policías locales y los servicios municipales de atención social.

El delegado ha reprochado así a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no se haya incorporado a esta estrategia y ha sostenido que la prevención de la violencia sexual requiere "educación" y no únicamente un incremento de efectivos policiales, más aún cuando ha subrayado que la región está en récord de agentes.

Sobre la FMM, el delegado del Gobierno ha incidido en que esta organización debería coordinar la colaboración entre municipios y administraciones, si bien ha señalado que ante la negativa de la presidenta, Judith Piquet, para esto, la Delegación "trabajará individualmente" con los ayuntamientos.

"Es incomprensible que en un momento, en una comunidad en la que parece que los datos dicen que este tipo de delitos repuntan, pues no haya un compromiso por parte de todos", ha remachado por su parte el alcalde de Fuenlabrada, cargando igualmente contra la Comunidad de Madrid y la FMM.