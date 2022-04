Fuentes apunta a una "mente maligna" por señalar a la EMVS en el presunto espionaje a Ayuso

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha apuntado este martes a la existencia de una "mente maligna" para señalar a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Por qué esa mente maligna pudo pensar en contratar a espías a través de la EMVS? Entiendo que se eligió porque en los códigos de contratación estaba el epígrafe de contratación de detectives", ha expresado en la comisión de investigación a preguntas del concejal de Vox Pedro Fernández.

Fuentes ha asegurado que "por supuesto" se ha reunido con el presidente de la EMVS, Álvaro González, "muchísimas veces" porque el área delegada de Vivienda se sitúa orgánicamente por debajo de su responsabilidad. "Por supuesto que me he reunido con González muchísimas veces para tratar temas de vivienda, pero no participo en sus comités de dirección", ha apostillado.

En este punto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, le ha reprochado que no figure ninguna reunión con González en su agenda.

El delegado ha hecho hincapié en la importancia de esta comisión para que "se haga una investigación para sacar el máximo de información" y pide "a quienes falten por acudir, que den las explicaciones oportunas para que todo tenga coherencia".

"Las noticias que salían a la luz eran muy preocupantes para las personas de la EMVS. Era importante realizar esos actos de investigación interna. Realmente considero que esta comisión ha servido para una cosa muy importante, que es para aclarar que no se realizó ningún uso de la EMVS para emplearlo con fines partidistas. Solo por eso, para salvaguardar la reputación de la EMVS lo considero indispensable", ha expresado.