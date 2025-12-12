FundAcademy, la iniciativa que busca la empleabilidad de 600 jóvenes con discapacidad intelectual en los próximos 2 años - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

FundAcademy, iniciativa pionera promovida por la Fundación A la Par, buscará la empleabilidad de 600 jóvenes con discapacidad intelectual en los próximos dos años en la Comunidad de Madrid, que recibirán orientación personalizada y formación profesional en diferentes áreas, con la mitad de las plazas destinadas a mujeres.

La presentación ha tenido lugar este viernes, al que ha asistido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien ha mostrado su apoyo del Gobierno regional a la entidad en su nueva iniciativa para fomentar el empleo de jóvenes con discapacidad.

El objetivo es abrir nuevas oportunidades en el campo de la formación, en formato presencial y online; reducir la brecha digital; ofrecer herramientas educativas personalizadas y dar un enfoque centralizado. Por ejemplo, se les enseñará a conseguir el carné de conducir o preparar oposiciones para el acceso al empleo público.

"Hace 15 años cuando empezamos, llorábamos para que estas personas sean contratadas, pero ahora las empresas nos llaman. Tenemos 200 inserciones anuales. La mirada ha ido cambiando. El nuevo reto es mejorar la tasa de actividad porque solo 3 de cada 10 quieren un empleo", ha apuntado la presidenta de la Fundación A la Par, Almudena Martorell.

De momento, un total de 53 jóvenes ya forman parte de FundAcademy. Esteba Rivelles, uno de los alumnos, ha subrayado que quiere encontrar un empleo para su vida y que ya ha participado en clases de digitalización. En la misma línea, Paula Sánchez ha contado que quiere "aprender cosas nuevas" y que ya está opositando para "formar parte de la sociedad madrileña".

Dávila ha recalcado la labor de la entidad que "se esfuerza y se dedica para mejorar la vida de las personas que los necesitan". Ha defendido la búsqueda de igualdad de oportunidades, así como la colaboración público privada para conseguir estos proyectos.

Y, aunque no ha estado de forma presencial, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado esta iniciativa a través de un vídeo que se ha presentado en el acto. "Es un ejemplo de constancia y de visión de futuro. Muchos jóvenes de la ciudad encuentrorán formación y confianza necesaria para desarrollar su proyecto", ha destacado.

Este proyecto ha sido uno de los 50 en todo el mundo beneficiarias de una aportación de 500.000 dólares por parte de Citi Foundation, a través de su programa Global Innovation Challenge 2025. El presidente de Citi para España, Pedro López-Quesada, ha recordado que el desempleo juvenil sigue siendo un "reto global" y un "desafío" para las personas con discapacidad, que pueden afrontar "riesgo de pobreza o exclusión social".

La Comunidad de Madrid y la Fundación A La Par ya han trabajado en proyectos de colaboración como la puesta en marcha Rock A la Par, primer grupo musical compuesto por personas con discapacidad intelectual, que ya ha actuado en escenarios como el Movistar Arena y que protagonizará este viernes un concierto gratuito en el Intercambiador de Avenida de América con motivo del 40° aniversario del Consejo Regional de Transportes.