Gabilondo afirma que el PSOE ya no tiene la misma postura sobre instalar semáforos en la A-5 porque falta "consenso"

Publicado 27/11/2018 14:54:26 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este martes que el PSOE ya no tiene la misma posición sobre la instalación de semáforos en la A-5 "porque no se han hecho alternativas" y falta "consenso".

Así lo ha expuesto Gabilondo en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en referencia a que el grupo municipal socialista pida al Gobierno municipal diálogo con todas las administraciones en torno a la A-5 y a la Comunidad una mesa, con presencia de los municipios del sur y oeste, tal y como lo adelantó ayer el secretario general socialista madrileño, José Manuel Franco.

Franco mostró ayer "rotunda y contudentemente" su oposición a que estos planes se realicen "de forma inmediata", sin que haya "consenso".

"Hay que tomar medidas que estén articuladas y vertebradas dentro de un proyecto global y creemos que hay que hacerlo con el máximo consenso y con la implicación de todas las admmistraciones por eso la propuesta del PSOE ha sido elaborar una mesa de hacer un proyecto integrado. La misma posición no es porque algunas cosas no se han hecho bien y no se han preparado alternativas, pero alguna solución hay que dar", ha sostenido Gabilondo.

El portavoz socialista ha "ratificado" su posición y "convicción" en todos los temas que están relacionados con la "salud y el aire limpio", así como la lucha contra la contaminación y todo lo que se haga en esa dirección es "positivo y es imprescindible".

"No hay diferencia de criterios sobre que esto sea menor o no menor, es un encuentro razonable de intereses contrapuestos que son los intereses de los ciudadanos que viven en esa zona y que piden una solución con razón y otros que viven en otras poblaciones de la Comunidad que están pidiendo resolver ese problema sin que les generen a ellos otros. Es un conflicto de legítimos intereses y lo que quieren es que se adopten una medida con alguna sostenibilidad", ha señalado.

Por último, el portavoz socialista ha insistido en que tiene que desarrollarse una "solución de mucha envergadura", sin caer en una simpleza de "controversias partidistas" .