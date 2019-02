Gabilondo asegura que la "neutralidad" está "garantizada" en el proceso de primarias del PSOE

Publicado 05/02/2019 13:57:36 CET

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado que en el proceso de primarias del PSOE la "neutralidad" está "garantizada" y que él acudirá a todos los actos de los precandidatos a la Alcaldía de Madrid a los que le inviten.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gabilondo, al ser preguntado sobre si considera que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera el domingo a un acto del precandidato Pepu Hernández y se posicionara abiertamente puede afectar a la neutralidad en primarias, ha aseverado que la "neutralidad está garantizada".

"La neutralidad está garantizada porque los militantes y afiliados son gente sensata y sabe elegir y votar, en urnas secretas e individuales para elegir. Yo voy a ir a todos los actos que me inviten mientras no sean en momento de Pleno, pero si me invitan por supuesto que iré porque me siento muy concernido por los procesos y porque me importan los madrileños", ha sostenido.

Sobre si cree que Sánchez debería acudir también al resto de actos que realicen los precandidatos socialistas, el portavoz del PSOE en la Asamblea cree que él no es quién para dar consejos al presidente del Gobierno y que "hará lo que considere que ha de hacer".