Gabilondo se compromete con los autónomos a elaborar un programa electoral que responda a sus necesidades

Publicado 28/02/2019 13:34:25 CET

Señala que Avalmadrid no responde a las necesidades de los emprendedores y aboga por la formación

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, se ha reunido este jueves con representantes de la asociación de trabajadores autónomos AMTAS-UPTA, con los que se ha comprometido a elaborar un programa electoral que responda a sus necesidades.

"Nosotros hemos venido aquí a preguntar qué podemos hacer, qué podemos hacer mejor", ha dicho Gabilondo en declaraciones a los medios tras la reunión, al tiempo que ha señalado que están elaborando un programa electoral y que quieren incorporar la experiencia de los trabajadores autónomos, una experiencia que ha calificado como "dura".

"Hemos venido a comprometernos, a escuchar lo que hay que hacer, porque si no se escucha uno no sabe muy bien luego lo que tiene que hacer", ha asegurado Gabilondo, quien se ha declarado "preocupado" porque, a su entender, "no acaba de haber la sensibilidad política adecuada para entender lo que necesita de verdad un autónomo".

"Emplazarnos de nuevo. Vamos a volver, pero vamos a volver cuando tengamos un programa hecho y queremos que se ratifique si el programa que tenemos responde a las exigencias, a las necesidades que se plantean, y si no es así entenderemos que adopten otras opciones", ha agregado.

En concreto, Gabilondo ha afirmado que a la hora de defender el emprendimiento hacen falta políticas de formación y asesoramiento para fomentar "proyectos viables y sostenibles", ya que de 90.000 personas que entran en el sistema salen 80.000, lo que supone que el número de autónomos crece en 10.000. "Lo que no sabemos es qué queda en el camino, las heridas que se han producido, las decepciones que se han generado", ha apostillado.

"No podemos enviar a las actividades por cuenta propia con falta de información, de conocimiento, como si fuera la alternativa en un espacio de desempleo. Es una alternativa, pero no la alternativa, hay que hacerlo bien", ha recalcado.

En cuanto a la financiación, ha señalado que Avalmadrid "no acaba de dar respuesta a las necesidades que aquí se plantean", y en materia de IRPF, así como de "seguros sociales", se ha comprometido a "trabajar desde Madrid con el Gobierno central" para que sea sensible a los autónomos, al tiempo que ha señalado que el actual Gobierno central "tiene esa sensibilidad" y que espera que "la siga teniendo quien le corresponda".

Por su parte, el secretario general de AMTAS-UPTA, César García, ha hecho hincapié en el emprendimiento femenino, así como en los emprendedores extranjeros y con discapacidad, además de señalar las dificultades del emprendimiento en el mundo rural.

A su juicio, "faltan muchas cosas todavía" que tienen que ver con "reivindicaciones muy antiguas", como un buen plan de relevo generacional, atajar la morosidad y un buen servicio de asesoramiento.

"Se ha emprendido en muchas ocasiones más por necesidad que por vocación y entendemos que para montar una actividad por cuenta propia hay que estar muy bien asesorado y una buena red, faltan viveros de empresas, locales comerciales protegidos y muchas políticas activas que se pueden poner en marcha para que los autónomos continúen en crecimiento, en un crecimiento sostenido Y sostenible porque hay mucha rotación en el sistema", ha explicado.

Así, ha recalcado que en Madrid hay cerca de 400.000 autónomos y que para llegar a un crecimiento de 10.000 en el último año ha habido 90.000 altas y 80.000 bajas, lo que demuestra que "hay algunas políticas que te empujan a emprender pero no hay unos verdaderos cimientos que consoliden el emprendimiento".

"Una vez dentro del sistema, cuando sales no sales con las manos limpias sino que sales con deudas, hay mucha gente que pierde su tiempo y su dinero", ha destacado el representante de los autónomos, quien ha subrayado que el emprendimiento "es complicado".