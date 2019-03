Gabilondo se compromete a construir un IES público en Montecarmelo al ser "una reivindicación justa"

Publicado 24/03/2019 14:10:11 CET

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido hoy a construir un IES público en Montecarmelo al ser "una reivindicación justa de hace años que merece ser atendida sin más dilación".

Así lo ha afirmado durante su presencia en la concentración convocada por la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo para reclamar la construcción de un instituto público en el barrio madrileño.

El socialista ha destacado que su presencia se debe a que en la Asamblea de Madrid han estado apoyando esta demanda, algo que han respaldado en los presupuestos y con una Proposición No de Ley.

"Se lleva desde 2008 luchando para que haya un instituto público. Y no parece que desde la Consejería, desde el Gobierno, se haya hecho caso. Pero vimos que se resolvieron los problemas con más diligencia cuando se trataba de centros concertados o privados. Y este es un centro público", ha reprochado.

Así, ha recordado que es una población de más de 20.000 personas, donde 7.000 son prácticamente chavales. "Y me parece indispensable.

Esto no es una historia de ahora que vienen las elecciones. Esto es una historia de semanas, una historia dolorosa", ha dicho.

"En general, con las infraestructuras, no somos diligentes, como si no fuera una prioridad. Estamos hoy cerca. A veces nosotros también nos sentimos responsables, aunque no haya sido los causantes, y tenemos a dar la cara a decir lo que hemos hecho y lo que hemos podido", ha recalcado.

"Nosotros apoyamos la educación pública de calidad. No es una historia de ir persiguiendo a otros centros, sino de poner, como en el corazón de la educación, la educación pública de calidad para todos y todas", ha recalcado.

"Y cumpliremos la palabra de lo que hemos venido diciendo. No vamos a cambiar de opinión. Hemos votado siempre a favor de que se haga este centro", ha agregado.