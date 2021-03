Gabilondo se compromete a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible

"El PP piensa en la vivienda para hacer grandes negocios con fondos de inversión", critica

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido este domingo a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social, si gana las elecciones del próximo 4 de mayo.

Así lo ha avanzado Gabilondo este domingo en un acto, acompañado del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, donde ha desgranado medidas que pondrá en marcha en materia de vivienda si gobierna. "Si soy elegido presidente en estos dos años iniciaremos la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social", ha lanzado Gabilondo.

Para el candidato socialista, "sin políticas públicas" solo existe una "sociedad desamparada con políticas destinadas al enriquecimiento de unos pocos dejando a la intemperie a muchos". A su juicio, el Gobierno regional tiene una política con tres rasgos: "especulación, consumo indiscriminado del suelo y enajenación del parque de vivienda pública".

En este sentido, ha insistido en que la vivienda "no es un simple activo financiero", si no que es un derecho fundamental del ser humano". "Esto significa más vivienda pública o especulación, y nosotros decimos con naturalidad y sencillez: más vivienda pública", ha lanzado Gabilondo.

Así, se ha comprometido a iniciar la construcción de estas nuevas viviendas, ya que todo el mundo tiene derecho a vivir de una manera "digna", además de mirar a un "futuro verde" y reducir la contaminación y enfocar las viviendas con una perspectiva sostenible".

"EL GOBIERNO DE LA PLAZA DE COLÓN ES LO QUE QUEREMOS EVITAR"

"Nos tenemos que movilizar. El gobierno de la Plaza de Colón es lo que queremos evitar porque el PP piensa en la vivienda para hacer grandes negocios con fondos de inversión y esa es la política descorazonadora que hay en Madrid. Tenemos que lograr que la vivienda no sea un privilegio, sino un nuevo modelo representativo de toda la sociedad nacido del acuerdo de todos los sectores y que piense en todos los ciudadanos", ha propuesto.

Gabilondo quiere un plan de choque en materia de vivienda que esté enfocado en los más vulnerables, con el que no haya familias que tengan que "vivir hacinadas en unos pocos metros cuadrados por no tener recursos", algo que ya pasa, a su parecer, "en el Madrid rico de las grandes exhibiciones donde hay personas que no viven en condiciones dignas".

Asimismo, el líder del PSOE ha insistido en la necesidad de que "ningún ayuntamiento pueda vender vivienda pública a fondos buitre" mediante una ley para que se destine 100% a vivienda social, algo a lo que se compromete a llevar a cabo si gobierna.

