Gabilondo continúa sin excluir "a nadie" para formar gobierno siempre que apuesten por "defensa de las libertades"

Publicado 20/05/2019 0:50:53 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este domingo que no excluye a nadie para formar gobierno tras las elecciones de mayo pero siempre que apuesten por la "defensa de las libertades" y "por construir un camino de progreso".

En el debate electoral, organizado por Telemadrid, Gabilondo al ser preguntado sobre si aceptaría los apoyos de Ciudadanos para gobernar, pese a decir que no "excluye" a nadie y que hablará con todos, el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se ha adelantado para señalar a los moderadores del debate que esa circunstancia no iba a pasar y que le podrían hacer "otra pregunta".

"El pacto se tiene que hacer entre dos personas, es importante escuchar a los demás y algunos que excluyen se autoexcluyen. Nosotros apostamos por progreso, transformación y reforma y quienes han apoyado los últimos presupuestos que o han transformado la Comunidad no son nuestros aliados naturales", ha explicado.

No obstante, Gabilondo ha asegurado que no excluye a nadie pero se ha preguntado qué es lo que pensarán los madrileños al verles a todos los políticos hablando de "repartos de vicepresidencias" cuando no se conoce el resultado de las elecciones.

"No tenemos que estar las izquierdas haciendo bloques, yo voy a hablar con todos ustedes, con todos aquellos que quieran la defensa de las libertades, esos son mis límites, la libertad que queremos para todos con Justicia. No excluiré a nadie y le tenderé la mano a todo aquel que quiera construir caminos de progreso", ha sostenido.

Además, ha asegurado que ya tienen experiencia de la Cámara regional de llegar a consensos con "otros". No obstante, el candidato socialista ha apostado por que después de 24 años haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid con la ilusión y la responsabilidad de transformación y de reformas a través de un diálogo y consenso y no "la descalificación".

Ha reivindicado un "cambio" en la forma de gobernar en la Comunidad, poniendo por delante los intereses colectivos frente a los intereses particulares para resolver "los problemas de los ciudadanos". "Ese es mi objetivo y ningún otro: el diálogo, el acuerdo y el consenso, la transformación y la modernidad, que pasa por defender las políticas públicas", ha sostenido.