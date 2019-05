Gabilondo dice que se lleva "muy bien" con Errejón y que su proyecto coincide con el suyo en "algunos aspectos"

Publicado 23/05/2019 10:58:51 CET

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido hoy que se lleva "muy bien" con el aspirante de Mas Madrid al Ejecutivo autonómico, íñigo Errejón, ya que su proyecto coincide con el suyo en "algunos aspectos y en otros no".

"No somos ni Mas Madrid, ni Unidas Podemos, ni PP ni Ciudadanos. Me presentó solo para aglutinar una mayoría transformadora", ha recalcado el socialista en una entrevista en los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, donde se le ha preguntado sobre posibles pactos tras las elecciones del próximo domingo.

Sobre este asunto, el socialista ha insistido en que sus líneas rojas serán "la Constitución y las leyes" y ha recalcado que su "idea es cambiar" Madrid. "Pido un cambio y no voy a hacer acuerdos para mantener el actual sistema por su idea de gobernar y a veces en beneficio propio y no hablo de corrupción pero esta ahí", ha dicho.

"Voy a pactar para cambiar y dentro de la Constitución y las leyes", ha aseverado Gabilondo y ha querido dejar claro que no viene a "buscar amigos para salir", sino a compartir un proyecto.

"Lo haremos sobre un proyecto de transformación y tratar de aglutinar esas fuera. Busco a personas que compartan un proyecto y tendremos que encontrarnos en un programa. Desde luego, no iré a buscar comodidad ni a pensar con quien voy a estar cómodo, sino con quién puedo algo. No me gusta sentarme en silla donde haya mucha gente y procuraré tener las manos libres y tendidas. Pero no estar hipotecado", ha dicho.

A preguntas sobre a quién quiere tener al lado, ha dicho que tiene "un problema grave" porque "se lleva bien con las personas" y ha reconocido que se "lleva muy" bien con Iñigo Errejón, con quien coincide en su proyecto "algunos aspectos y en otros".

"Yo he dicho que los pactos se hacen entre dos. Y les pregunto a los otros que ideas tienen y Cs me dijo que era un peligro público. Si no quieren ellos, no queremos los dos y tendrán que replantearse su propuesta", ha dicho

"Miraremos a los ciudadanos, a sus problemas, a cómo solucionarlos. Los grandes problemas de la Comunidad de Madrid se tienen que afrontar desde el consenso y el acuerdo", ha dicho.